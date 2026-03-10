Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
10 марта 2026, 13:01

Льготы для энергооборудования используют для завышения цен: Гетманцев обратился в НБУ и Финмон

В Украине отдельные компании, освобожденные от налогообложения импорта энергетического оборудования и других товаров, используют налоговые льготы для завышения таможенной стоимости импортируемого оборудования. Особенно системный характер это явление приобретает в сфере импорта оборудования для накопления солнечной энергии. Об этом написал Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

В Украине отдельные компании, освобожденные от налогообложения импорта энергетического оборудования и других товаров, используют налоговые льготы для завышения таможенной стоимости импортируемого оборудования.
Фото: Даниил Гетманцев

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как работают схемы

По его словам, зафиксирован случай, когда одно из предприятий задекларировало таможенную стоимость электрогенераторной установки на уровне 1,1 млн евро, тогда как анализ открытых источников показывает, что реальная рыночная цена такого оборудования составляет около 711 тыс. евро.

Другой пример относится к импорту систем накопления энергии в виде аккумуляторных шкафов. Одно из обществ задекларировало их стоимость на уровне $72 950 за единицу, в то время как другие субъекты внешнеэкономической деятельности импортируют аналогичные системы примерно за $30 015.

Еще один случай зафиксирован при импорте гибридных инверторов торговой марки Solax (производство — Китай). Декларант заявил к таможенному оформлению таможенную стоимость в $716 667, в то время как документы страны экспорта свидетельствуют, что фактическая стоимость оборудования составляет 480 340 евро.

По мнению Гетманцева, такие примеры могут свидетельствовать об использовании налоговых льгот для искусственного завышения стоимости импортируемых товаров и возможного вывода прибыли за границу.

«В связи с этим направлено обращение в Национальный банк Украины и Государственную службу финансового мониторинга с просьбой обратить внимание на указанные операции и проверить их на предмет возможных финансовых нарушений», — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

