Льготы для энергооборудования используют для завышения цен: Гетманцев обратился в НБУ и Финмон

В Украине отдельные компании, освобожденные от налогообложения импорта энергетического оборудования и других товаров, используют налоговые льготы для завышения таможенной стоимости импортируемого оборудования. Особенно системный характер это явление приобретает в сфере импорта оборудования для накопления солнечной энергии. Об этом написал Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Как работают схемы

По его словам, зафиксирован случай, когда одно из предприятий задекларировало таможенную стоимость электрогенераторной установки на уровне 1,1 млн евро, тогда как анализ открытых источников показывает, что реальная рыночная цена такого оборудования составляет около 711 тыс. евро.

Другой пример относится к импорту систем накопления энергии в виде аккумуляторных шкафов. Одно из обществ задекларировало их стоимость на уровне $72 950 за единицу, в то время как другие субъекты внешнеэкономической деятельности импортируют аналогичные системы примерно за $30 015.

Еще один случай зафиксирован при импорте гибридных инверторов торговой марки Solax (производство — Китай). Декларант заявил к таможенному оформлению таможенную стоимость в $716 667, в то время как документы страны экспорта свидетельствуют, что фактическая стоимость оборудования составляет 480 340 евро.

По мнению Гетманцева, такие примеры могут свидетельствовать об использовании налоговых льгот для искусственного завышения стоимости импортируемых товаров и возможного вывода прибыли за границу.

«В связи с этим направлено обращение в Национальный банк Украины и Государственную службу финансового мониторинга с просьбой обратить внимание на указанные операции и проверить их на предмет возможных финансовых нарушений», — подытожил он.