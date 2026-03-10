ЕС без VISA и MasterCard? Придется ли Украине изменять платежную систему (видео)

Европейский Союз хочет снизить зависимость от Visa и Mastercard и создать собственную платежную систему. Что стоит за этой идеей — экономика или геополитика? И главное: может ли это повлиять на Украину, украинские банки и обычных пользователей карт?
В новом выпуске разбираем, почему в ЕС заговорили о финансовом суверенитете, как американские платежные системы влияют на расчеты в Европе и почему этот вопрос выходит за пределы банковской техники.
Придется ли Украине подстраиваться под новые европейские стандарты? Увеличатся ли комиссии для клиентов? И есть ли реальные риски для банков уже сейчас? Ответы — в новом видео.
🔍 В этом видео вы узнаете:
- почему ЕС хочет ослабить зависимость от Visa и Mastercard, что в этой истории больше — экономики или геополитики.
- как платежные системы влияют на расчеты в евро и долларе
- насколько Украина зависит от Visa и Mastercard
- какие масштабы карточного рынка в Украине
- может ли система ПРОСТРАНСТВО стать реальной альтернативой
- придется ли украинским банкам перестраивать инфраструктуру
- могут ли новые платежные правила повлиять на комиссии для клиентов
Источник: Минфин
Комментарии - 1
БПК МПС Visa & Mastercard, поки не введуть
свою МПС Eurocard.