ЕС без VISA и MasterCard? Придется ли Украине изменять платежную систему (видео)

Европейский Союз хочет снизить зависимость от Visa и Mastercard и создать собственную платежную систему. Что стоит за этой идеей — экономика или геополитика? И главное: может ли это повлиять на Украину, украинские банки и обычных пользователей карт?

В новом выпуске разбираем, почему в ЕС заговорили о финансовом суверенитете, как американские платежные системы влияют на расчеты в Европе и почему этот вопрос выходит за пределы банковской техники.

Придется ли Украине подстраиваться под новые европейские стандарты? Увеличатся ли комиссии для клиентов? И есть ли реальные риски для банков уже сейчас? Ответы — в новом видео.

🔍 В этом видео вы узнаете: