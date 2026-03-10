Multi от Минфин
10 марта 2026, 14:30 Читати українською

ЕС без VISA и MasterCard? Придется ли Украине изменять платежную систему (видео)

Европейский Союз хочет снизить зависимость от Visa и Mastercard и создать собственную платежную систему. Что стоит за этой идеей — экономика или геополитика? И главное: может ли это повлиять на Украину, украинские банки и обычных пользователей карт?

В новом выпуске разбираем, почему в ЕС заговорили о финансовом суверенитете, как американские платежные системы влияют на расчеты в Европе и почему этот вопрос выходит за пределы банковской техники.

Придется ли Украине подстраиваться под новые европейские стандарты? Увеличатся ли комиссии для клиентов? И есть ли реальные риски для банков уже сейчас? Ответы — в новом видео.

🔍 В этом видео вы узнаете:

  • почему ЕС хочет ослабить зависимость от Visa и Mastercard, что в этой истории больше — экономики или геополитики.
  • как платежные системы влияют на расчеты в евро и долларе
  • насколько Украина зависит от Visa и Mastercard
  • какие масштабы карточного рынка в Украине
  • может ли система ПРОСТРАНСТВО стать реальной альтернативой
  • придется ли украинским банкам перестраивать инфраструктуру
  • могут ли новые платежные правила повлиять на комиссии для клиентов

Источник: Минфин
Комментарии - 1

Qwerty1999
Qwerty1999
10 марта 2026, 14:55
Приватні банки Европи й надалі будуть емітувати
БПК МПС Visa & Mastercard, поки не введуть
свою МПС Eurocard.
