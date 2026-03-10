Нефтяные гиганты Ближнего Востока вынужденно остановили треть мощностей

Четыре крупнейших нефтедобытчика Ближнего Востока были вынуждены совокупно снизить производство на 6,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 6% мирового предложения. Причиной стал фактический паралич Ормузского пролива — критически важного экспортного маршрута, который остается заблокированным из-за военных действий. Об этом сообщает Bloomberg 10 марта.

Вынужденная остановка

Из-за длительной дестабилизации в регионе Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт пошли на радикальное сокращение добычи — примерно на треть от их общих мощностей. Конфликт, который длится уже вторую неделю и в который вовлечено более десяти стран, привел к тому, что нефтяные хранилища переполнились, а вывозить сырье традиционными морскими путями стало невозможно.

По информации источников, знакомых с ситуацией, распределение сокращений выглядит следующим образом:

Ирак: зафиксировано самое глубокое падение — добыча упала на 2,9 млн баррелей в сутки (почти 60% мощностей).

Саудовская Аравия: сокращение на 2−2,5 млн баррелей в сутки.

ОАЭ: минус 500−800 тысяч баррелей в сутки.

Кувейт: снижение объемов примерно на 500 тысяч баррелей в сутки.

Для Саудовской Аравии, Эмиратов и Кувейта эти цифры означают потерю от 20% до 25% от уровня производства, зафиксированного в феврале.

Эффект домино для мировой экономики

Генеральный директор компании Saudi Aramco Амин Нассер во время отчета о прибылях назвал ситуацию «крупнейшим кризисом, с которым когда-либо сталкивалась нефтегазовая отрасль региона». По его словам, остановка трафика в Ормузском проливе уже запустила цепную реакцию, которая вышла далеко за пределы энергетики.

Кроме логистики и страхования, под ударом оказались авиация, сельское хозяйство и автомобилестроение. Нассер подчеркнул, что мировые запасы нефти уже находятся на пятилетнем минимуме, а поскольку большинство свободных мощностей сосредоточено именно на Ближнем Востоке, восстановление судоходства является критически важным для стабильности планеты.

На фоне хаоса цена на нефть в понедельник приблизилась к отметке $120 за баррель. Однако позже котировки снизились после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности скорого завершения войны.