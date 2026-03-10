Multi от Минфин
10 марта 2026, 11:22 Читати українською

Отчет Bitget за февраль показывает рост резервов BTC на 86% за год на фоне развития TradFi и AI-трейдинга

Bitget, крупнейшая в мире универсальная криптобиржа (UEX), опубликовала отчет о прозрачности за февраль 2026 года, в котором отмечаются значительные притоки капитала, рост резервов биткоина и запуск новой инфраструктуры для AI-трейдинга в рамках дальнейшего развития стратегии Universal Exchange (UEX).

Bitget, крупнейшая в мире универсальная криптобиржа (UEX), опубликовала отчет о прозрачности за февраль 2026 года, в котором отмечаются значительные притоки капитала, рост резервов биткоина и запуск новой инфраструктуры для AI-трейдинга в рамках дальнейшего развития стратегии Universal Exchange (UEX).

В течение месяца Bitget зафиксировала $205,95 млн чистого притока средств, заняв третье место в мире среди централизованных бирж по данным DefiLlama. Такой результат позволил Bitget опередить ряд более крупных конкурентов в период, когда многие биржи, напротив, фиксировали чистый отток средств.

Одновременно резервы биткоина на платформе продолжили расти. По данным CryptoQuant, объем BTC на бирже увеличился примерно с 19 700 BTC в начале 2025 года до около 36 700 BTC к концу февраля 2026 года, что означает рост на 86% за год. Накопление происходило несмотря на общую волатильность рынка, что указывает на то, что пользователи продолжали переводить активы на биржу даже в период коррекции цен после предыдущих максимумов.

В феврале Bitget также расширила свою инфраструктуру AI-трейдинга, запустив Agent Hub — платформу, предназначенную для работы интеллектуальных агентов, взаимодействующих напрямую с реальными рынками. Система построена на API-инфраструктуре Bitget и стандартизированном инструментарии Model Context Protocol, что позволяет автоматизированным стратегиям безопасно получать доступ к рыночным данным и совершать сделки как на крипторынках, так и на токенизированных традиционных финансовых рынках.

Параллельно с запуском инфраструктуры Bitget представила обновление мобильного приложения, в котором криптовалютные и традиционные финансовые инструменты размещены рядом на главной странице платформы. В обновлении появился отдельный раздел TradFi, предоставляющий доступ к продуктам, связанным с акциями, валютным рынком (FX), индексами, сырьевыми товарами и драгоценными металлами. Это отражает усиливающуюся конвергенцию между криптовалютными рынками и глобальной финансовой системой. По отраслевым прогнозам, на которые ссылается Bitget, к 2030 году до 40% мировой торговли акциями может быть токенизировано, что представляет потенциальный рынок объемом от $15 до $30 трлн.

Генеральный директор Bitget Gracy Chen отметила, что направление развития платформы отражает эволюцию рыночной инфраструктуры:

«Пока рынки движутся в боковом тренде, мы активно масштабируем наши продукты для следующего миллиарда пользователей. С криптовалютами традиционные финансы получают новый дом, а AI-трейдинг открывает множество возможностей для использования потенциала новой финансовой системы».

Помимо торговой инфраструктуры, Bitget представила инициативу Gracy AI — проект, направленный на предоставление аналитических рыночных инсайтов на основе искусственного интеллекта, вдохновленных управленческим опытом Чен. Компания также запустила сообщественную программу Fan Club, направленную на усиление локального взаимодействия с пользователями по всему миру через мероприятия и маркетинговые кампании.

За пределами платформы Bitget поддержала LALIGA Youth Tournament 2026 в Таиланде в рамках инициативы Blockchain4Youth, объединив 86 молодежных команд из восьми стран в одном из крупнейших трансграничных молодежных турниров Юго-Восточной Азии.

В отчете также отмечается, что в 2025 году Bitget заняла шестое место в мире по объему торгов, демонстрируя устойчивый рост как на спотовом, так и на деривативном рынке по мере развития модели Universal Exchange.

Для получения дополнительной информации и ознакомления с полным отчетом о прозрачности Bitget за февраль 2026 года посетите официальный сайт компании.

Источник: Минфин
