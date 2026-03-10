Украинский МСБ в ЕС: топ финансовых ошибок и потерь, которых можно избежать

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 марта 2026, 10:57 Читати українською

Украинский МСБ в ЕС: топ финансовых ошибок и потерь, которых можно избежать

После 2022 года для многих украинских предпринимателей перемещение бизнеса в Европейский Союз стало вынужденным, но логичным шагом. Польша, Чехия, Германия или Испания воспринимались как безопасные юрисдикции, где достаточно открыть компанию, и финансовые риски исчезают автоматически. На практике же релокация часто решает только операционные вопросы, создавая новые, более сложные финансовые и налоговые вызовы. О том, сколько стоит иллюзия безопасности, в колонке ЭП рассказала Милитина Велика, Founder & CEO MV Company.

После 2022 года для многих украинских предпринимателей перемещение бизнеса в Европейский Союз стало вынужденным, но логичным шагом.

Что бизнес не учитывает

Европейская налоговая система работает по другой логике, чем украинская. Здесь ключевую роль играют не только формальные признаки (место регистрации компании), но и экономическая сущность бизнеса:

  • где фактически принимаются управленческие решения;
  • где проживает владелец;
  • где создается основная добавленная стоимость;
  • в какой стране находятся клиенты и команда.

Именно поэтому открытие компании в Евросоюзе без пересмотра финансовой модели часто приводит к налоговым рискам уже в первый год работы.

Когда незнание законов стоит состояния

Недавно обратилась клиентка, которая получила письмо от налоговой с требованием компенсировать государству более 500 тыс. злотых (5,9 млн грн) НДС (VAT). Причина? Неправильное толкование правил трансграничной торговли и несвоевременная регистрация налогоплательщиком.

Другой частый случай — визит финансового мониторинга с требованием объяснить происхождение доходов, которые не были задекларированы в стране пребывания.

Такие ситуации — не исключение, а закономерность для тех, кто не провел тщательное налоговое планирование перед стартом.

Топ-5 финансовых ошибок украинского МСБ за рубежом

  • Игнорирование налоговой резиденции владельца

Большинство фокусируется на налогах компании, забывая о себе. Если вы проживаете в стране ЕС более 183 дней, вы становитесь ее налоговым резидентом. Это означает, что ваши дивиденды и личные доходы могут облагаться налогом по местным ставкам, которые значительно выше украинских.

  • НДС (VAT) — мина замедленного действия

Неправильное определение места поставки услуг или товаров в пределах ЕС — это кратчайший путь к штрафам. Для многих становится сюрпризом, что бухгалтерское сопровождение за рубежом требует знания не только местных законов, но и директив ЕС по НДС.

  • Работа без «экономической сущности» (Substance)

Если компания зарегистрирована в Польше, а все решения принимаются из Киева или Бали, налоговая может признать такую структуру фиктивной. Это ведет к доначислению налогов по месту фактического управления.

  • Финансовый мониторинг и непроверенные доходы

Европейские банки все более жестко проверяют происхождение средств. Отсутствие четкой стратегии декларирования доходов приводит к блокировке счетов именно в тот момент, когда бизнесу нужна ликвидность.

  • Отсутствие адаптированной финансовой модели

Украинская модель «низкие налоги + гибкость» не работает в ЕС. Высокие социальные взносы и прогрессивные шкалы налогообложения требуют полного пересчета маржинальности бизнеса.

Как минимизировать риски

  1. Проведите аудит резиденции: определите, где вы и ваш бизнес платите налоги де-факто, а не де-юре.
  2. Привлеките специалистов на старте: налоговые консультации до регистрации компании стоят в десять раз дешевле, чем исправление ошибок через год.
  3. Постройте прозрачную финансовую структуру: каждое движение средств должно иметь экономическое обоснование и документальное подтверждение для финмониторинга.

Релокация бизнеса в ЕС — это не финишная черта, а начало нового финансового этапа. Бизнес, который не адаптирует свою финансовую и налоговую модель к европейским правилам, теряет управляемость, прибыльность и устойчивость.

Финансовая адаптация сегодня — это уже не вопрос оптимизации, а условие выживания украинского МСБ на международных рынках.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами