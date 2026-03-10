Украинский МСБ в ЕС: топ финансовых ошибок и потерь, которых можно избежать

После 2022 года для многих украинских предпринимателей перемещение бизнеса в Европейский Союз стало вынужденным, но логичным шагом. Польша, Чехия, Германия или Испания воспринимались как безопасные юрисдикции, где достаточно открыть компанию, и финансовые риски исчезают автоматически. На практике же релокация часто решает только операционные вопросы, создавая новые, более сложные финансовые и налоговые вызовы. О том, сколько стоит иллюзия безопасности, в колонке ЭП рассказала Милитина Велика, Founder & CEO MV Company.

Что бизнес не учитывает

Европейская налоговая система работает по другой логике, чем украинская. Здесь ключевую роль играют не только формальные признаки (место регистрации компании), но и экономическая сущность бизнеса:

где фактически принимаются управленческие решения;

где проживает владелец;

где создается основная добавленная стоимость;

в какой стране находятся клиенты и команда.

Именно поэтому открытие компании в Евросоюзе без пересмотра финансовой модели часто приводит к налоговым рискам уже в первый год работы.

Когда незнание законов стоит состояния

Недавно обратилась клиентка, которая получила письмо от налоговой с требованием компенсировать государству более 500 тыс. злотых (5,9 млн грн) НДС (VAT). Причина? Неправильное толкование правил трансграничной торговли и несвоевременная регистрация налогоплательщиком.

Другой частый случай — визит финансового мониторинга с требованием объяснить происхождение доходов, которые не были задекларированы в стране пребывания.

Такие ситуации — не исключение, а закономерность для тех, кто не провел тщательное налоговое планирование перед стартом.

Топ-5 финансовых ошибок украинского МСБ за рубежом

Игнорирование налоговой резиденции владельца

Большинство фокусируется на налогах компании, забывая о себе. Если вы проживаете в стране ЕС более 183 дней, вы становитесь ее налоговым резидентом. Это означает, что ваши дивиденды и личные доходы могут облагаться налогом по местным ставкам, которые значительно выше украинских.

НДС (VAT) — мина замедленного действия

Неправильное определение места поставки услуг или товаров в пределах ЕС — это кратчайший путь к штрафам. Для многих становится сюрпризом, что бухгалтерское сопровождение за рубежом требует знания не только местных законов, но и директив ЕС по НДС.

Работа без «экономической сущности» (Substance)

Если компания зарегистрирована в Польше, а все решения принимаются из Киева или Бали, налоговая может признать такую структуру фиктивной. Это ведет к доначислению налогов по месту фактического управления.

Финансовый мониторинг и непроверенные доходы

Европейские банки все более жестко проверяют происхождение средств. Отсутствие четкой стратегии декларирования доходов приводит к блокировке счетов именно в тот момент, когда бизнесу нужна ликвидность.

Отсутствие адаптированной финансовой модели

Украинская модель «низкие налоги + гибкость» не работает в ЕС. Высокие социальные взносы и прогрессивные шкалы налогообложения требуют полного пересчета маржинальности бизнеса.

Как минимизировать риски

Проведите аудит резиденции: определите, где вы и ваш бизнес платите налоги де-факто, а не де-юре. Привлеките специалистов на старте: налоговые консультации до регистрации компании стоят в десять раз дешевле, чем исправление ошибок через год. Постройте прозрачную финансовую структуру: каждое движение средств должно иметь экономическое обоснование и документальное подтверждение для финмониторинга.

Релокация бизнеса в ЕС — это не финишная черта, а начало нового финансового этапа. Бизнес, который не адаптирует свою финансовую и налоговую модель к европейским правилам, теряет управляемость, прибыльность и устойчивость.

Финансовая адаптация сегодня — это уже не вопрос оптимизации, а условие выживания украинского МСБ на международных рынках.