Курс доллара и евро в банках вырос на 14−25 копеек во вторник, 10 марта. В то же время курсы валют в обменниках изменились незначительно.
Курс валют на вторник: НБУ, банки, обменники
Банки: доллар: 43,69−44,20, евро: 50,55−51,40.
Обменники: доллар: 44,05−44,20, евро: 51,23−51,54.
НБУ: доллар: 43,90, евро: 50,71.
Межбанк открылся в диапазоне 43,96−43,99 грн/$. Торги евро проходят на уровне 51,26−51,28 грн/евро.
