Nvidia запустит майнинг биткоина в космосе в этом году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 марта 2026, 10:17 Читати українською

Nvidia запустит майнинг биткоина в космосе в этом году

Компания Starcloud, поддерживаемая Nvidia, намерена начать добычу биткоина в космосе уже в этом году — когда на орбиту будет выведен ее второй космический аппарат. Глава стартапа Филип Джонстон написал в соцсети X, что Starcloud станет первой компанией, добывающей биткоин за пределами Земли.

Компания Starcloud, поддерживаемая Nvidia, намерена начать добычу биткоина в космосе уже в этом году — когда на орбиту будет выведен ее второй космический аппарат.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ASIC против GPU: экономика решает

По словам Джонстона, запуск ASIC-майнеров в космосе — «одно из наиболее перспективных применений» орбитальных вычислительных мощностей. Ключевой аргумент — стоимость оборудования в расчете на киловатт потребляемой мощности.

«GPU примерно в 30 раз дороже на киловатт, чем ASIC, — объяснил он. — Чип B200 мощностью 1 киловатт стоит около $30 000. ASIC на 1 киловатт — порядка $1 000».

Джонстон убежден, что майнинг биткоина в космосе станет «огромной индустрией». По его расчетам, добыча криптовалюты на Земле попросту лишена экономического смысла в долгосрочной перспективе: «Майнинг биткоина потребляет около 20 ГВт мощности непрерывно. Делать это на Земле нерационально, и в конечном счете все это будет перенесено в космос».

От орбиты до Марса

Starcloud основана в начале 2024 года с целью создания космических дата-центров как ответа на растущие энергетические потребности ИИ. В ноябре 2025 года компания вывела на орбиту спутник с GPU NVIDIA H100 — это первый случай работы столь мощного графического процессора в космосе. Орбитальная инфраструктура Starcloud, включающая около 88 000 спутников, работает преимущественно на солнечной энергии.

Параллельно другие предприниматели задумались о межпланетных транзакциях. Технологи Хосе Пуэнте и Карлос Пуэнте в сентябре прошлого года рассказали, что теоретически отправить биткоин на Марс можно менее чем за три минуты — с использованием оптического канала NASA или Starlink и новой межпланетной системы меток времени.

Транзакция пройдет через космические ретрансляторы — антенны, спутники или узел у Луны. Впрочем, майнинг биткоина непосредственно на Марсе авторы идеи считают нецелесообразным из-за высокой задержки сигнала между планетами.

Пока космические проекты набирают обороты, майнеры на земле работают в жестких условиях. Цена биткоина упала почти на 48% от исторического максимума в $126 080, зафиксированного 6 октября. При этом сложность майнинга биткоина снизилась на 7% с рекордных максимумов, что несколько улучшило условия для действующих участников рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами