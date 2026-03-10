Nvidia запустит майнинг биткоина в космосе в этом году

Компания Starcloud, поддерживаемая Nvidia, намерена начать добычу биткоина в космосе уже в этом году — когда на орбиту будет выведен ее второй космический аппарат. Глава стартапа Филип Джонстон написал в соцсети X, что Starcloud станет первой компанией, добывающей биткоин за пределами Земли.

ASIC против GPU: экономика решает

По словам Джонстона, запуск ASIC-майнеров в космосе — «одно из наиболее перспективных применений» орбитальных вычислительных мощностей. Ключевой аргумент — стоимость оборудования в расчете на киловатт потребляемой мощности.

«GPU примерно в 30 раз дороже на киловатт, чем ASIC, — объяснил он. — Чип B200 мощностью 1 киловатт стоит около $30 000. ASIC на 1 киловатт — порядка $1 000».

Джонстон убежден, что майнинг биткоина в космосе станет «огромной индустрией». По его расчетам, добыча криптовалюты на Земле попросту лишена экономического смысла в долгосрочной перспективе: «Майнинг биткоина потребляет около 20 ГВт мощности непрерывно. Делать это на Земле нерационально, и в конечном счете все это будет перенесено в космос».

От орбиты до Марса

Starcloud основана в начале 2024 года с целью создания космических дата-центров как ответа на растущие энергетические потребности ИИ. В ноябре 2025 года компания вывела на орбиту спутник с GPU NVIDIA H100 — это первый случай работы столь мощного графического процессора в космосе. Орбитальная инфраструктура Starcloud, включающая около 88 000 спутников, работает преимущественно на солнечной энергии.

Параллельно другие предприниматели задумались о межпланетных транзакциях. Технологи Хосе Пуэнте и Карлос Пуэнте в сентябре прошлого года рассказали, что теоретически отправить биткоин на Марс можно менее чем за три минуты — с использованием оптического канала NASA или Starlink и новой межпланетной системы меток времени.

Транзакция пройдет через космические ретрансляторы — антенны, спутники или узел у Луны. Впрочем, майнинг биткоина непосредственно на Марсе авторы идеи считают нецелесообразным из-за высокой задержки сигнала между планетами.

Пока космические проекты набирают обороты, майнеры на земле работают в жестких условиях. Цена биткоина упала почти на 48% от исторического максимума в $126 080, зафиксированного 6 октября. При этом сложность майнинга биткоина снизилась на 7% с рекордных максимумов, что несколько улучшило условия для действующих участников рынка.