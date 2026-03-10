Война заставила инвесторов пересмотреть торговые стратегии. Что потеряло актуальность

Эскалация войны на Ближнем Востоке привела инвесторов к необходимости пересмотреть некоторые из самых популярных стратегий и инвестиционных тем 2026 года, пишет Reuters.

На что ставят инвесторы «В этом году инвесторы делали ставку на рост экономики. Стагфляционный шок в эти планы не входил, — сказал Reuters глава глобальных рынков ING Крис Тернер. — Инвесторы действуют осторожно, и им, вероятно, еще предстоит сворачивать часть позиций».

Агентство выделило пять трендов, которых никто не ожидал и которые стали реальностью из-за войны на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива — важнейшего транспортного коридора для мирового рынка нефти.

Короткие позиции по доллару оказались под давлением

Еще месяц назад инвесторы держали крупнейшую с 2021 года ставку на ослабление доллара, пишет Reuters со ссылкой на данные властей США. Ожидаемое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США давало мало стимулов активно покупать американскую валюту, отмечает агентство.

Но после начала конфликта доллар достиг максимума с ноября прошлого года — это признак того, что инвесторы устремились в защитные активы.

«Главным победителем конфликта на Ближнем Востоке становится доллар США, — сказала Reuters старший аналитик Swissquote Ипек Озкардеская. — Экономика США, вероятно, окажется более устойчивой к энергетическим шокам». Акции за пределами США снижаются

Мировые фондовые рынки, которые начинали 2026 год на фоне широкого консенсуса «покупать акции», резко снизились после начала войны. Индекс MSCI World ex US упал после ударов США и Израиля по Ирану, тогда как S&P 500 оказался более устойчивым, поскольку инвесторы отдавали предпочтение американскому рынку: экономика США меньше зависит от импорта энергии. Сейчас США являются чистым экспортером энергии и импортируют лишь 17% необходимых энергоресурсов — это минимум за 40 лет, отметил глава глобальных исследований Natixis CIB Жан-Франсуа Робен.

«Конфликт не разрушил инвестиционную идею длинных позиций в акциях на 2026 год, но сделал ее гораздо более зависимой от процентных ставок и цен на нефть», — сказала Reuters глобальный стратег eToro Лале Аконер. По ее словам, если рост цен на энергию будет поддерживать инфляцию на высоком уровне, «слабым звеном окажутся мультипликаторы, а не прибыль компаний».

Озкардеская из Swissquote отмечает, что шок может перенаправить потоки капитала в страны, богатые энергоресурсами, и оказать давление на экономики, зависящие от импорта энергии. Это потенциально может остановить ротацию капитала из США в Европу и Азию.

Удар по развивающимся рынкам

Акции и валюты развивающихся стран в начале года демонстрировали сильную динамику: индекс акций развивающихся рынков вырос более чем на 15%, а индекс валют развивающихся стран MSCI прибавил 1,9% до прошлой пятницы. Однако на прошлой неделе эти индексы потеряли 7% и 1,5% соответственно. Особенно сильно упали рынки, которые ранее показывали наилучшие результаты в этом году, включая южнокорейский индекс Kospi.

«Наибольшее отставание на этой неделе показали именно те валюты, которые были лидерами роста в январе-феврале», — цитирует Reuters заметку аналитиков Goldman Sachs, опубликованную 4 марта. Они отметили, что сокращение рисковых позиций было наиболее выражено на рынках, наиболее подверженных влиянию Ближнего Востока и нефтяных шоков, таких как Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд, а также среди прошлогодних лидеров, включая Южную Корею, Бразилию и Южную Африку.

Аналитики JPMorgan 3 марта понизили рекомендацию по валютам развивающихся стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) до нейтрального уровня (Marketweight) и добавили польский злотый в список валют с рекомендацией «Ниже рынка» (Underweight), отметив, что страны Центральной и Восточной Европы особенно чувствительны к ценам на энергию.

Снижение ставок центробанков под вопросом

Резкий рост цен на энергию усилил опасения по поводу инфляции и заставил трейдеров снизить ожидания по поводу снижения процентных ставок ФРС США. До начала конфликта рынки оценивали вероятность снижения ставки на июньском заседании примерно в 50%. Теперь эта вероятность сократилась примерно до 25%, пишет Reuters.

Недавний энергетический шок также заставил рынки сократить ожидания снижения ставок Банком Англии, а по Европейскому центральному банку трейдеры теперь закладывают в цены повышение ставок в этом году, а не снижение.

«Одни из крупнейших изменений в рыночных ожиданиях по ставкам центральных банков стран G10 в 2026 году произошли именно в экономиках, где ранее ожидалось дальнейшее смягчение политики», — отметили в Goldman Sachs.

Акции банков под давлением

Акции банков, показавших в начале 2026 года умеренный рост, подешевели, поскольку инвесторы заново оценивают экономические последствия возможных перебоев поставок через Ормузский пролив, отмечает Reuters. Риск роста цен на энергию усилил опасения, что инфляционное давление может вернуться, что повышает вероятность замедления кредитования и ослабления спроса на кредиты, даже если процентные ставки останутся высокими. Хотя более высокие ставки обычно поддерживают маржу банков, возобновление инфляционных опасений может ограничить заимствования и инвестиции, поясняет агентство.