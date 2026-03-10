Родители новорожденных смогут получить дополнительный оплачиваемый отпуск: что предлагает проект Трудового кодекса

В проекте нового Трудового кодекса Украины предлагается ввести дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью четыре месяца. Он станет новой социальной гарантией для родителей и будет соответствовать европейским стандартам. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отпуск 4 месяца

Согласно документу, отпуск будет разделен между родителями: два месяца предусмотрены для матери, еще два — для отца. Передать свою часть другому родителю будет невозможно. В то же время, если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий отец, они смогут использовать все четыре месяца отпуска.

Важно, что воспользоваться таким отпуском можно будет до достижения ребенком восьмилетнего возраста. Такой подход отвечает требованиям директив Европейского Союза по балансу между работой и семейной жизнью.

Новый отпуск не будет заменять и не сокращать действующий отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Она станет дополнительной возможностью для родителей.

Кроме того, проект Трудового кодекса сохраняет другие социальные гарантии для семей с детьми. В частности, предусмотрено:

запрет увольнения работников, имеющих детей до полутора лет или ребенка с инвалидностью;

защита одиноких матерей и одиноких родителей, воспитывающих ребенка до 14 лет;

гарантии для беременных работниц по прохождению медицинских осмотров с сохранением оплаты труда.

Таким образом, новые нормы направлены не на сокращение существующих прав, а на расширение возможностей сочетания работы и отцовства в соответствии с европейскими социальными стандартами.