Минфин назвал размер зарплат чиновников и судей в январе

Министерство финансов обновило «дашборд» по оплате труда и численности работников государственных органов, местных государственных администраций и органов судебной власти. Инструмент обновляется на основе ежемесячных данных.

Общая численность работников госорганов

Общая численность работников государственных органов, по которым приведены данные о заработной плате за январь 2026 года, составила 165,5 тыс. человек.

Из них: 108,1 тыс. человек — в центральных органах власти (с территориальными органами), 23,2 тыс. человек — в местных государственных администрациях, 34,2 тыс. человек — в органах судебной власти.

Как изменились зарплаты

Средний уровень оплаты труда в январе традиционно показывает сезонное уменьшение.

Для аппаратов центральных органов власти он составил 53,3 тыс. грн., для областных и территориальных управлений центральных органов — 31,5 тыс. грн. и 15,5 тыс. грн. соответственно.

Какая заработная плата у судей

Для областных государственных администраций средний уровень оплаты труда составил 24,1 тыс. грн, для районных государственных администраций — 20,1 тыс. гривен.