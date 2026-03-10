Multi от Минфин
українська
10 марта 2026, 8:44

Минфин назвал размер зарплат чиновников и судей в январе

Министерство финансов обновило «дашборд» по оплате труда и численности работников государственных органов, местных государственных администраций и органов судебной власти. Инструмент обновляется на основе ежемесячных данных.

Министерство финансов обновило «дашборд» по оплате труда и численности работников государственных органов, местных государственных администраций и органов судебной власти.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Общая численность работников госорганов

Общая численность работников государственных органов, по которым приведены данные о заработной плате за январь 2026 года, составила 165,5 тыс. человек.

Из них: 108,1 тыс. человек — в центральных органах власти (с территориальными органами), 23,2 тыс. человек — в местных государственных администрациях, 34,2 тыс. человек — в органах судебной власти.

Как изменились зарплаты

Средний уровень оплаты труда в январе традиционно показывает сезонное уменьшение.

Для аппаратов центральных органов власти он составил 53,3 тыс. грн., для областных и территориальных управлений центральных органов — 31,5 тыс. грн. и 15,5 тыс. грн. соответственно.

Какая заработная плата у судей

Для областных государственных администраций средний уровень оплаты труда составил 24,1 тыс. грн, для районных государственных администраций — 20,1 тыс. гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

0
TAN72
TAN72
10 марта 2026, 8:48
#
Забыли о премиях и прочее
+30
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
10 марта 2026, 9:58
#
А чого держслужбовці не захищають своє корито?
коли прийдуть «буряти» вони їх не чіпатимуть?
+15
Moonlighter
Moonlighter
10 марта 2026, 10:35
#
100%

Особливо мені смішно коли про бурятів і чеченців кажуть жебраки, у котрих нічого немає і по суті нічого захищати. В першу чергу захищати країну від окупантів повинні бігти власники бізнесів, елітної нерухомості і різні чиновники. Цій верстві населення є заради чого воювати і захищати, бо вони втратять буквально майже все. Що повинен захищати умовний Микола з села на Вінничині - для мене загадка.
