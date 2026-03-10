Министерство финансов обновило «дашборд» по оплате труда и численности работников государственных органов, местных государственных администраций и органов судебной власти. Инструмент обновляется на основе ежемесячных данных.
Минфин назвал размер зарплат чиновников и судей в январе
Общая численность работников госорганов
Общая численность работников государственных органов, по которым приведены данные о заработной плате за январь 2026 года, составила 165,5 тыс. человек.
Из них: 108,1 тыс. человек — в центральных органах власти (с территориальными органами), 23,2 тыс. человек — в местных государственных администрациях, 34,2 тыс. человек — в органах судебной власти.
Как изменились зарплаты
Средний уровень оплаты труда в январе традиционно показывает сезонное уменьшение.
Для аппаратов центральных органов власти он составил 53,3 тыс. грн., для областных и территориальных управлений центральных органов — 31,5 тыс. грн. и 15,5 тыс. грн. соответственно.
Какая заработная плата у судей
Для областных государственных администраций средний уровень оплаты труда составил 24,1 тыс. грн, для районных государственных администраций — 20,1 тыс. гривен.
Комментарии - 3
коли прийдуть «буряти» вони їх не чіпатимуть?
Особливо мені смішно коли про бурятів і чеченців кажуть жебраки, у котрих нічого немає і по суті нічого захищати. В першу чергу захищати країну від окупантів повинні бігти власники бізнесів, елітної нерухомості і різні чиновники. Цій верстві населення є заради чого воювати і захищати, бо вони втратять буквально майже все. Що повинен захищати умовний Микола з села на Вінничині - для мене загадка.