10 марта 2026, 8:24 Читати українською

В Украине уже более 3,5 тысяч миллионеров: задекларировано 14,6 млрд грн доходов

К началу марта граждане Украины уже подали более 46 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. В целом, задекларировано 32,4 млрд грн доходов, полученных в 2025 году. Об этом говорится в сообщении ГНС.

К началу марта граждане Украины уже подали более 46 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где задекларировали больше всего

По результатам декларирования граждане определили к уплате 716 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора. Это почти на 200 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики:

  • Киева — 6,6 млрд грн,
  • Львовской области — 3,0 млрд грн
  • Днепропетровской области — 2,9 млрд грн,
  • Киевской области — 2,8 млрд грн.

В то же время более 3,5 тысяч граждан задекларировали доходы более 1 млн грн. В общей сложности миллионеры отразили в декларациях 14,6 млрд грн доходов и определили к уплате 445 млн грн налоговых обязательств.

Среди наиболее распространенных источников доходов:

  • наследие и дарение — 2,9 млрд грн,
  • продажа движимого и недвижимого имущества — 819,1 млн грн,
  • иностранные доходы — 733,2 млн грн,
  • доход от аренды имущества — 406 млн грн
  • другие налогооблагаемые доходы — 340,6 млн грн,
  • инвестиционные доходы — 227,3 млн грн.

Наибольшую сумму налоговых обязательств задекларировал житель Киевской области — к уплате он определил более 15,6 млн грн НДФЛ и военного сбора.

Кроме того, более 19 тысяч граждан задекларировали право на налоговую скидку. Общая сумма налога на доходы физических лиц, которую они определили до возврата из бюджета, составляет 139,4 млн грн. Это почти на 98 млн грн больше, чем в прошлом.

Декларационная кампания продлится до 1 мая. Для получения налоговой скидки декларацию следует подать до 31 декабря года (включительно).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
10 марта 2026, 9:57
«Гривневий мільйонер» звучить смішно.
dvded .
dvded .
10 марта 2026, 10:15
Александр Николаевич Бердар, первый заместитель начальника Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области.
Только за время войны заработал, 12 млн долларов на торговле гражданствами и вывозе уклонистов.
