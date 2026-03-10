НБУ оштрафовал А-Банк за неэтичное поведение

Нацбанк Украины применил к АО « Акцент-Банк » (А-Банк) меру воздействия в виде наложения штрафа за нарушение требований по этическому поведению в размере 51 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что нарушил банк

«Мера воздействия применена в связи с тем, что по результатам осуществления безвыездного надзора за соблюдением требований законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг Национальный банк выявил факт несоблюдения установленных законодательством требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требования по этическому поведению) А-Банком», — говорится в сообщении.

Речь идет о нарушении требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требования по этическому поведению), установленных статьей 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании».

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры принял 9 марта 2026 года.