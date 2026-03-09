Цена на золото падает из-за нефтяного шока и угрозы высоких процентных ставок

Стоимость золота снижается под давлением укрепления доллара США и рисков сохранения высоких процентных ставок, в то время как военный конфликт на Ближнем Востоке продолжается вторую неделю и провоцирует стремительное подорожание нефти. Об этом сообщает Bloomberg 9 марта.

Котировки: динамика драгоценных металлов

Золото упало на 3%, опустившись до отметки около $5015 за унцию, после чего частично отыграло потери. На момент написания новости цена составляла $5107 за унцию. Одновременно серебро подешевело на 0,6%, достигнув $84,03. Также было зафиксировано снижение стоимости платины и палладия. На этом фоне индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,2%, добавив к этому 1,3% на прошлой неделе. В целом показатель доллара поднялся на 0,7%.

Несмотря на остановку восходящей динамики и нестабильные торги, с начала текущего года золото уже подорожало примерно на 18%. Поддержку защитным активам обеспечивали действия президента США Дональда Трампа, которые привели к изменениям в глобальной торговле и геополитике, а также его угрозы в отношении независимости Федеральной резервной системы. Дополнительным драйвером роста стали активные закупки со стороны центральных банков. В частности, Народный банк Китая увеличил объемы приобретения золота в феврале, продлив свою серию закупок до 16 месяцев подряд.

Энергетический шок: влияние на монетарную политику

Давление на драгоценные металлы усилилось из-за того, что ралли на рынке сырой нефти разжигает инфляционные опасения в США. Стоимость нефти резко подскочила: фьючерсы на марку Brent в определенный момент приблизились к $120 за баррель, прежде чем ценовой всплеск несколько ослаб. Это произошло на фоне сокращения добычи странами Персидского залива, поскольку война между США, Израилем и Ираном не демонстрирует признаков разрешения.

Такая ситуация увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки неизменными на более длительный период или даже повысит их. Более высокая стоимость заимствований в сочетании с более сильным долларом традиционно является негативным фактором для драгоценных металлов, которые не приносят процентного дохода. В то же время золото продолжало выполнять функцию источника ликвидности во время глубокой распродажи на глобальных рынках акций.