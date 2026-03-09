Zara, H&M и другие бренды остались без новых поступлений одежды — вещи застряли в аэропортах из-за войны на Ближнем Востоке

Масштабный военный конфликт на Ближнем Востоке и последующее закрытие воздушного пространства вызвали жесткий логистический кризис для индустрии быстрой моды. Тонны готовой одежды для таких ритейлеров, как Zara (Inditex), застряли в транзитных аэропортах Бангладеш и Индии из-за массовой отмены рейсов ключевыми авиаперевозчиками региона. Об этом сообщает Reuters.

Грузы остаются на земле

Страны Южной Азии, в частности Бангладеш, Индия и Пакистан, являются фундаментальными производственными хабами, которые обеспечивают непрерывный поток новых коллекций для глобальных брендов (H&M, Primark, M&S, Next и других). Однако нарушение авиасообщения сломало цепочки поставок. По словам управляющего директора компании-производителя Sparrow Group Шовона Ислама, чьими европейскими клиентами являются Inditex, M&S, Next и Primark, часть партий одежды в настоящее время заблокирована в аэропорту Дакки. Грузы должны были лететь в Великобританию через Дубай, однако из-за остановки работы дубайского аэропорта фабрики оказались в затруднительном положении, а альтернативные маршруты являются сложными и финансово невыгодными.

Воздушное пространство над Ближним Востоком в основном закрыто с прошлой субботы, что вынудило самый загруженный в мире аэропорт Дубая прекратить работу на несколько дней. Авиакомпании Qatar Airways, Emirates и Etihad массово отменяют свои рейсы.

Транзитная зависимость: цифры поставок

Как отмечает управляющий директор сиднейской компании Trade and Transport Group Фредерик Горст, Южная Азия критически зависит от ближневосточных авиакомпаний, которые перевозят грузы коммерческими и специализированными грузовыми бортами. Более половины всего объема авиаперевозок Бангладеш и 41% воздушного экспорта Индии проходят именно через страны Персидского залива, где главными операторами выступают Emirates и Qatar Airways.

Масштабы зависимости от этого региона иллюстрирует отчетность владельца бренда Zara. Согласно годовому отчету за 2023 год, компания Inditex имела 150 поставщиков в Бангладеш, 122 в Индии и 69 в Пакистане. В более свежих отчетах корпорация скрыла разбивку поставщиков по странам, а на запросы журналистов о текущих сбоях представители компании не ответили.

Ценовой шок: стоимость фрахта взлетела вдвое

Резкое сокращение доступной перевозочной емкости спровоцировало экспоненциальный рост тарифов. Управляющий партнер мумбайской компании Kira Leder Александер Натани, чья фабрика отшивает кожаные куртки для Inditex, а также австрийских ритейлеров Cigno Nero, Fussl и Wiedner, заявил, что стоимость авиафрахта из Мумбаи в Австрию выросла ровно вдвое из-за отмены рейсов.

Морская альтернатива: риск закрытия проливов

Представители компаний Primark, H&M и M&S в комментариях отметили, что большинство их товаров транспортируется по морю, пытаясь преуменьшить масштабы проблемы (бренд Next запрос проигнорировал). Однако президент Ассоциации производителей и экспортеров трикотажа Бангладеш Мохаммад Хатем подчеркивает, что коллапс авиаперевозок — это лишь часть угрозы. Если Ормузский пролив, разделяющий Иран и Оман с ОАЭ, останется закрытым, это неизбежно приведет к стремительному подорожанию и морского фрахта. «В целом мы обеспокоены — впереди виден еще один большой кризис», — резюмировал он.