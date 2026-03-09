НБУ в рамках открытых семинаров будет исследовать тему «Выбросы углерода и монетарная политика»

Национальный банк Украины анонсировал проведение открытого исследовательского семинара, который будет посвящен связи между климатическими изменениями и макроэкономическим регулированием. В центре внимания экспертов окажется вопрос чувствительности бизнеса к действиям центральных банков в зависимости от объемов выбросов парниковых газов. Об этом сообщает Национальный банк Украины 9 марта.

Детали мероприятия: международные спикеры и англоязычный формат

Следующий исследовательский семинар запланирован на 12 марта, начало в 16:00. Рабочим языком встречи определена английский. Главным докладчиком выступит представительница Парижского университета Елена Гаврильчик. Она представит совместную научную работу под названием «Выбросы углерода и монетарная политика», подготовленную в соавторстве с исследователем Педрамом Пураббасвафой.

Статистическая аномалия: американские компании реагируют иначе

Ключевой фокус исследования направлен на то, чтобы выяснить, как именно влияние монетарной политики на компании зависит от интенсивности их углеродных выбросов. Согласно результатам анализа данных компаний США за период с 2005 по 2022 год, предприятия с более высокой углеродной интенсивностью демонстрируют значительно большую чувствительность к изменениям монетарной политики центрального банка. В то же время аналогичный срез статистики среди стран еврозоны не выявил наличия такой взаимосвязи. Причины этого расхождения между двумя макроэкономическими зонами станут главным предметом дискуссии во время семинара.