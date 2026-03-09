Multi от Минфин
37% украинцев считают, что ИИ им на рабочем месте не конкурент — опрос «Минфина»

Большинство респондентов не готовятся к тому, что искусственный интеллект может частично или полностью заменить их в профессии. Об этом свидетельствуют результаты анонимного опроса, проведенного Минфином в телеграмм-канале.

Большинство респондентов не готовятся к тому, что искусственный интеллект может частично или полностью заменить их в профессии.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Верят ли украинцы, что ИИ заменит их в профессии

Согласно результатам опроса, 37% участников заявили, что не готовятся к изменениям, поскольку не считают вероятным, что искусственный интеллект сможет заменить их в их профессии.

Еще 19% респондентов также отметили, что не планируют готовиться, объяснив это тем, что их профессиональный стаж хватит до завершения карьеры.

В то же время, 32% опрошенных сообщили, что частично адаптируются к новым технологиям, однако не планируют радикально изменять подход к работе.

Лишь 12% участников опроса заявили, что активно готовятся к изменениям, связанным с развитием искусственного интеллекта, в частности овладевают новыми навыками или пересматривают свою профессиональную стратегию.

В голосовании приняли участие 1140 читателей телеграмм-канала «Минфина».

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Anthropic оценила влияние ИИ на рынок труда: какие профессии под наибольшим риском

Эксперты отмечают, что развитие технологий искусственного интеллекта уже влияет на многие сферы — от медиа и маркетинга до финансов и программирования. В то же время большинство специалистов рассматривает ИИ скорее как инструмент повышения производительности, чем как полную замену человеческого труда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
