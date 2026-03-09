Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
9 марта 2026, 16:41

Фонд соцзащиты до 10 марта начислит штрафы за нетрудоустройство людей с инвалидностью

До 10 марта 2026 Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью определит суммы штрафов для работодателей, которые в 2025 году не выполнили норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. Уплатить такие санкции необходимо до 15 апреля, пишет «Дебет-Кредит».

До 10 марта 2026 Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью определит суммы штрафов для работодателей, которые в 2025 году не выполнили норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как будут определять нарушителей

Согласно Закону № 875, Фонд ежегодно до 10 марта в автоматизированном режиме определяет предприятия, учреждения, организации и физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд, но не выполнивших установленный норматив.

Для этого используются данные:

  • Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования;
  • Централизованного банка данных по проблемам инвалидности.

После этого Фонд формирует расчет сумм административно хозяйственных санкций за предыдущий год.

Где работодатели увидят штрафы

Расчет штрафов будет передаваться в электронном виде через электронные кабинеты работодателей на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

С 10 марта 2026 года работодатели смогут увидеть начисленные суммы санкций за 2025 год в своем кабинете.

Чтобы проверить информацию, нужно:

  1. Авторизироваться на портале е-услуг ПФУ с помощью электронной подписи.
  2. Перейти к разделу «Документы» .
  3. Открыть вкладку «Административно-хозяйственные санкции», где будет указана информация о начисленном штрафе.

До какого срока нужно оплатить

Согласно статье 20 Закона № 875, уплатить штраф необходимо до 15 апреля.

При этом законодательство не предусматривает льгот на период военного положения. Если работодатель нарушит сроки оплаты, на сумму недоимки будет начисляться пеня.

Ее размер составляет 120% годовой учетной ставки Национального банка Украины, действующей на момент уплаты, и она начисляется за весь период просрочки.

Что будет в случае неуплаты

В случае неуплаты штрафа или пени их могут взыскать в принудительном порядке по решению суда. Взыскание может быть обращено на имущество предприятия или физического лица-предпринимателя в соответствии с законодательством.

За какими реквизитами платить

Штрафы уплачиваются в отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью по месту государственной регистрации работодателя на счета, открытые в органах Государственной казначейской службы.

Фонд уже обнародовал реквизиты счетов для уплаты штрафов за 2025 год в разрезе всех областей на 2026 год. В то же время, перед осуществлением платежа работодателям рекомендуют уточнить актуальные реквизиты в соответствующем отделении Фонда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

