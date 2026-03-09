Более 55% морского транзита нефти проходит через два пролива — Малакка и Ормуз

Малаккский и Ормузский проливы остаются главными логистическими артериями, обеспечивающими перевозку более половины всего мирового объема сырой нефти по морю. В целом через ключевые узкие морские пути ежедневно проходило около 73 миллионов баррелей нефти, что составляет абсолютное большинство глобальной морской торговли этим энергоресурсом. Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на Управление энергетической информации США (EIA).

Малаккский пролив: самый загруженный коридор

Наиболее интенсивное движение танкеров фиксируется в Малаккском проливе, расположенном между Малайзией и Индонезией. В первом полугодии 2025 года через этот канал транспортировалось примерно 23,2 млн баррелей в сутки, что составляет 29,1% всей мировой морской торговли нефтью. Этот маршрут соединяет Индийский океан с Южно-Китайским морем и является критически важным для обеспечения потребностей Китая, Японии и Южной Кореи. В то же время интенсивный трафик и физическая узость пролива делают его крайне уязвимым для транспортных пробок и геополитических обострений.

Ормузский пролив: энергетическая зависимость Азии

Вторым по значимости узлом является Ормузский пролив между Оманом и Ираном, который обрабатывает около 20,9 млн баррелей в сутки (26,2% морской торговли). Этот объем эквивалентен примерно одной пятой части мирового потребления нефти. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем, имея достаточную глубину и ширину для прохождения крупнейших в мире танкеров сырой нефти. Аналитика свидетельствует, что 84% нефти, проходящей по этому маршруту, предназначена исключительно для азиатских рынков, в частности Китая, Индии, Японии и Южной Кореи. Поскольку львиная доля добычи в странах Залива зависит от этой артерии, любые перебои в транзите способны мгновенно спровоцировать глобальный ценовой шок.

Альтернативные пути: от мыса Доброй Надежды до Панамы

Помимо двух основных проливов, глобальные потоки нефти опираются на ряд других транзитных узлов. Более длинные альтернативные маршруты, такие как огибание мыса Доброй Надежды между Атлантическим и Индийским океанами, принимают на себя 9,1 млн баррелей в сутки (11,4% мировой морской торговли).

Суэцкий канал и нефтепровод SUMED, соединяющие Красное и Средиземное моря, пропускают 4,9 млн баррелей в сутки (6,1%). Рядом с ними расположен Баб-эль-Мандебский пролив (Красное море — Аденский залив), через который проходит 4,2 млн баррелей (5,3%).

Европейский вектор экспорта российской и каспийской нефти критически зависит от Датских проливов с показателем в 4,9 млн баррелей в сутки (6,1%) и Турецких проливов (Дарданеллы), которые пропускают 3,7 млн баррелей (4,6%). Наименьшую долю среди ключевых узлов занимает Панамский канал, обрабатывая около 2,3 млн баррелей в сутки (2,9%).

Почему это важно

Приведенные данные четко обнажают фундаментальную слабость мировой экономики: критическую зависимость от нескольких географических «бутылочных горлышек». Концентрация более 55% всего морского поставок нефти в Малаккском и Ормузском проливах означает, что энергетическая безопасность ключевых экономик Азии фактически держится на стабильности судоходства в двух узких коридорах. Для глобальных рынков это является индикатором постоянного риска — любой локальный военный конфликт или масштабная авария в этих точках мгновенно отрежет мир от десятков миллионов баррелей нефти ежедневно, спровоцировав неконтролируемый рост цен и разрушительное инфляционное давление на промышленность.