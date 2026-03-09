Более 55% морского транзита нефти проходит через два пролива — Малакка и Ормуз

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 марта 2026, 13:21 Читати українською

Более 55% морского транзита нефти проходит через два пролива — Малакка и Ормуз

Малаккский и Ормузский проливы остаются главными логистическими артериями, обеспечивающими перевозку более половины всего мирового объема сырой нефти по морю. В целом через ключевые узкие морские пути ежедневно проходило около 73 миллионов баррелей нефти, что составляет абсолютное большинство глобальной морской торговли этим энергоресурсом. Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на Управление энергетической информации США (EIA).

Малаккский и Ормузский проливы остаются главными логистическими артериями, обеспечивающими перевозку более половины всего мирового объема сырой нефти по морю.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Малаккский пролив: самый загруженный коридор

Наиболее интенсивное движение танкеров фиксируется в Малаккском проливе, расположенном между Малайзией и Индонезией. В первом полугодии 2025 года через этот канал транспортировалось примерно 23,2 млн баррелей в сутки, что составляет 29,1% всей мировой морской торговли нефтью. Этот маршрут соединяет Индийский океан с Южно-Китайским морем и является критически важным для обеспечения потребностей Китая, Японии и Южной Кореи. В то же время интенсивный трафик и физическая узость пролива делают его крайне уязвимым для транспортных пробок и геополитических обострений.

Ормузский пролив: энергетическая зависимость Азии

Вторым по значимости узлом является Ормузский пролив между Оманом и Ираном, который обрабатывает около 20,9 млн баррелей в сутки (26,2% морской торговли). Этот объем эквивалентен примерно одной пятой части мирового потребления нефти. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем, имея достаточную глубину и ширину для прохождения крупнейших в мире танкеров сырой нефти. Аналитика свидетельствует, что 84% нефти, проходящей по этому маршруту, предназначена исключительно для азиатских рынков, в частности Китая, Индии, Японии и Южной Кореи. Поскольку львиная доля добычи в странах Залива зависит от этой артерии, любые перебои в транзите способны мгновенно спровоцировать глобальный ценовой шок.

Альтернативные пути: от мыса Доброй Надежды до Панамы

Помимо двух основных проливов, глобальные потоки нефти опираются на ряд других транзитных узлов. Более длинные альтернативные маршруты, такие как огибание мыса Доброй Надежды между Атлантическим и Индийским океанами, принимают на себя 9,1 млн баррелей в сутки (11,4% мировой морской торговли).

Суэцкий канал и нефтепровод SUMED, соединяющие Красное и Средиземное моря, пропускают 4,9 млн баррелей в сутки (6,1%). Рядом с ними расположен Баб-эль-Мандебский пролив (Красное море — Аденский залив), через который проходит 4,2 млн баррелей (5,3%).

Европейский вектор экспорта российской и каспийской нефти критически зависит от Датских проливов с показателем в 4,9 млн баррелей в сутки (6,1%) и Турецких проливов (Дарданеллы), которые пропускают 3,7 млн баррелей (4,6%). Наименьшую долю среди ключевых узлов занимает Панамский канал, обрабатывая около 2,3 млн баррелей в сутки (2,9%).

Почему это важно

Приведенные данные четко обнажают фундаментальную слабость мировой экономики: критическую зависимость от нескольких географических «бутылочных горлышек». Концентрация более 55% всего морского поставок нефти в Малаккском и Ормузском проливах означает, что энергетическая безопасность ключевых экономик Азии фактически держится на стабильности судоходства в двух узких коридорах. Для глобальных рынков это является индикатором постоянного риска — любой локальный военный конфликт или масштабная авария в этих точках мгновенно отрежет мир от десятков миллионов баррелей нефти ежедневно, спровоцировав неконтролируемый рост цен и разрушительное инфляционное давление на промышленность.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами