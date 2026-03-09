Multi от Минфин
9 марта 2026, 15:43

НБУ заморозит часть капитала банков с 2027 года

Национальный банк Украины возвращает требование о формировании буферов консервации и системной важности для банковских учреждений с 1 января 2027 года. В то же время регулятор планирует снизить базовые нормативы достаточности капитала до европейских стандартов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 9 марта.

Национальный банк Украины возвращает требование о формировании буферов консервации и системной важности для банковских учреждений с 1 января 2027 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Требования к резервам: сколько капитала заморозят банки

С начала 2027 года все украинские банки и банковские группы должны будут соблюдать новые правила формирования капитальных запасов. Согласно постановлению Правления НБУ № 23 от 4 марта 2026 года (вступает в силу 31 декабря 2026 года), размер обязательного буфера консервации капитала составит 2,5% для всего рынка. Дополнительный буфер системной важности будет колебаться в пределах от 1% до 2%, в зависимости от категории конкретного финансового учреждения. Регулятор утверждает, что эти запасы необходимы для поглощения убытков в периоды экономической нестабильности, а накопленный ресурс можно будет использовать во время кризисов для поддержания объемов кредитования.

Изменение подхода: снижение базовых нормативов

До сих пор отсутствие буферов капитала в украинской банковской системе компенсировалось более жесткими минимальными требованиями к нормативам достаточности капитала. После внедрения новых правил НБУ синхронно снизит эти базовые показатели, объясняя это приближением к законодательству Европейского Союза.

С 1 января 2027 года будут действовать следующие минимальные значения:

  • 8% — для норматива достаточности регулятивного капитала;
  • 6% — для норматива достаточности капитала первого уровня;
  • 4,5% — для норматива достаточности основного капитала первого уровня.

В Нацбанке заявляют, что предоставленного времени до конца 2026 года должно хватить для адаптации банков к новым требованиям без замедления темпов выдачи кредитов.

На кого ляжет основная нагрузка

Требование о формировании дополнительного буфера системной важности (от 1% до 2%) ударит в первую очередь по крупнейшим игрокам рынка. По результатам пересмотра в июне 2025 года Национальный банк расширил перечень системно важных банков Украины до 16 учреждений, добавив в него «Идея Банк». В этот список также входят государственные Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а также крупнейшие частные учреждения, такие как ПУМБ, Универсал Банк (monobank) и Райффайзен Банк. Стоит отметить, что формирование этих капитальных «подушек» планировалось еще несколько лет назад, однако их введение регулярно откладывалось — сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за начала полномасштабной войны, чтобы не создавать дополнительного давления на ликвидность и доходность финучреждений.

Почему это важно

Возвращение требований к буферам капитала является сигналом того, что НБУ постепенно сворачивает антикризисные послабления для банковского сектора и переходит к более жесткому пруденциальному надзору. Несмотря на формальное снижение базовых нормативов, фактическая нагрузка на банки не уменьшится: им придется формировать реальные резервы, замораживая часть прибыли вместо выплаты дивидендов акционерам или агрессивного расширения кредитных портфелей. Для рядовых клиентов это означает более высокую надежность системных банков в случае новых макроэкономических шоков, но в то же время может привести к удорожанию кредитов, поскольку финучреждениям придется компенсировать стоимость содержания дополнительного неработающего капитала.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
youknow
youknow
9 марта 2026, 17:24
#
Готуються до фінансової кризи 2026 — 2028
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
