Таможня без таможенника: в Украине запустили автоматическое оформление импорта

В Украине впервые заработал автоматический выпуск товаров в режимах импорта и временного ввоза. Соответствующие таможенные декларации оформлены полностью без участия таможенника. Об этом говорится в сообщении Государственной таможни.

Раньше технология автовыпуска применялась только для экспорта. Теперь система распространяется и на ввоз товаров. На данном этапе — только для бизнеса с высоким уровнем доверия таможенных органов — для АЭО.

Как это работает?

Автоматический выпуск применяется по результатам проверки таможенной декларации автоматизированной системой анализа рисков. Следует заметить, что, по сравнению с экспортом, на начальном этапе внедрения с целью надлежащей отработки механизмов для импорта применяются более жесткие критерии как по товарам, так и по операциям и импортерам.

В частности, на этом этапе автоматический выпуск возможен только для того бизнеса, у которого самый высокий уровень доверия со стороны таможенных органов — авторизованных экономических операторов. Такое направление движения соответствует практике Европейского Союза, где автоматизация таможенных процедур является стандартом добросовестного бизнеса. Введение автовыпуска в режиме импорта — очередной шаг Украины к согласованию таможенных процедур с европейскими.

От экспорта к импорту

Напомним, автоматическое оформление экспортных деклараций уже демонстрирует постоянную динамику. В феврале текущего года более 6,5% общего количества экспортных деклараций оформлено полностью автоматически. Теперь автоматический выпуск применяется не только для импорта, но и для частных случаев временного ввоза и помещения товаров на таможенный склад.

Дальнейшее развитие цифровых инструментов позволит расширять список товаров и таможенных режимов, доступных для автовыпуска. Автоматизация таможенных процедур — это предсказуемость для бизнеса, минимизация человеческого фактора и прозрачность границ.