українська
9 марта 2026, 14:33

Цены на квартиры в Киеве превысили $1400 за квадрат: что происходит с рынком жилья

Маркетплейс недвижимости DIM.RIA исследовал состояние рынка недвижимости в Украине за февраль 2026 года. В фокусе аналитического отчета — динамика цен, спроса и предложения на рынке продажи новостроек и вторичного рынка, а также в сегменте аренды. Данные сравниваются с январем 2026 года и февралем 2025 года.

Маркетплейс недвижимости DIM.

► Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рынок новостроек: спрос растет, цены пока держатся

Предложение

В феврале количество отделов продаж новостроек, продолжающих работать, остается неизменным — 83%. В течение месяца в эксплуатацию было введено 5 новых домов на 7 секций в общей сложности: 5 секций — в Киевской (1 из них — в столице) и по 1 — в Ровенской и Днепропетровской областях.

Цены

Цены на новое жилье в феврале в основном держались на том же уровне, что и в январе, с небольшими колебаниями в пределах нескольких процентов. Наибольший рост цены зафиксирован в Закарпатской области — +8%. Киев остается лидером по цене: средняя стоимость квадратного метра в феврале составила $1 426/м² (+0,5% по сравнению с январем). Наиболее заметное снижение цены за месяц наблюдается в Запорожской области — падение на 3,5%.

Спрос

Спрос на новостройки среди украинцев в феврале рос практически по всей стране. Наиболее заметный рост — в Житомирской (+38%), Закарпатской (+22%) и Тернопольской (+21%) областях. Падение спроса произошло в некоторых прифронтовых регионах: Сумской (-15%), Запорожской (-8%) и Харьковской (-3%) областях.

Вторичный рынок

Предложение

В феврале количество объявлений о продаже недвижимости на вторичном рынке выросло почти во всех областях. Больше всего новых объявлений появилось в Киеве (+15%), Львовской (+11%), Черниговской (+8%) и Черновицкой (+7%) областях. Уменьшилось количество предложений в Кировоградской (-3%), Житомирской (-1%), Полтавской (-1%) и Сумской (-1%) областях.

Цены

По данным DIM.RIA, ситуация с ценами на вторичное жилье отличается в зависимости от региона Украины. В феврале самые высокие темпы роста цен зафиксированы в Сумской (+21%), Тернопольской (+12%) и Черкасской (+11%) областях. В других регионах цены в основном остались такими же, как в январе.

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру фиксируется в Запорожской области — $16 тыс. Самая дорогая недвижимость в Киеве: средняя стоимость в феврале составляет $89 тыс.

Если анализировать столицу более подробно: самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит $180 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость в феврале составляла $49,5 тыс.

Спрос

В феврале спрос на вторичное жилье продолжает расти по всей территории Украины. Наиболее заметно — в Черниговской (+28%), Житомирской (+17%), Киевской (+16%), Черкасской (+16%) и Николаевской (+16%) областях. Наибольший разрыв между количеством предложений и спросом в Тернопольской области: в среднем на 1 объявление приходится 4,4 соискателя.

Инвестируйте в различные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
BatonUA
BatonUA
9 марта 2026, 14:48
#
Державна політика розрахована на здорожчання житла, а не будівництва масового дешевого житла.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
9 марта 2026, 14:55
#
Оверпрайс ціни для дурачков. На днях попадав тікток в бомжацькому жк кампус за 220к квартос продавали (десь понад 2к/метр), яким треба буть придуром, шоб заплатить таку ціну за неліквід.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
