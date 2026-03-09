Индекс страха Уолл-стрит обновил максимум за год на фоне падения акций США

Американский фондовый рынок переживает стремительное падение на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть выше $100 за баррель. Показатель рыночной волатильности достиг самого высокого уровня за последний год, а ключевые биржевые индексы продолжают терять позиции из-за опасений относительно замедления экономики и возобновления инфляции.

Индекс страха: волатильность достигает пиковых значений

Показатель волатильности индекса S&P 500 (VIX), который на Уолл-стрит традиционно называют «индексом страха», резко подскочил выше отметки 35 пунктов. Впоследствии он несколько откатился до уровня 33, однако все равно остается значительно выше своих нормальных средних значений. Последний раз подобный резкий скачок волатильности фиксировался в апреле прошлого года, когда рынки лихорадили из-за объявления президентом Дональдом Трампом новых масштабных таможенных тарифов.

Падение фьючерсов: рынки реагируют на нефтяной шок

Американские акции настроены на дальнейшее снижение после открытия торгов. Фьючерсные контракты демонстрируют резкое проседание: фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 1,3%, на широкий индекс S&P 500 — от 1,3% до 1,6%, тогда как фьючерсы на высокотехнологичные Nasdaq Composite и Nasdaq 100 обвалились на 1,5% и 2% соответственно.

Сам индекс S&P 500 сейчас находится на минимуме с декабря 2025 года. Во время торговой сессии 8 марта базовый индекс опустился до 6622 пунктов, потеряв 1,75% по сравнению с предыдущим днем. За последний месяц показатель снизился на 4,92%, хотя в годовом измерении все еще сохраняет прирост на уровне 17,95%. Согласно глобальным макроэкономическим моделям, ожидается, что до конца текущего квартала индекс будет торговаться на уровне 6585,80 пункта, а через 12 месяцев прогнозируется его радикальное падение до 5871,11.

Давление на Уолл-стрит сохраняется с прошлой недели, которую индексы завершили в глубоком минусе: Dow потерял 3%, S&P 500 просел на 2%, а Nasdaq снизился на 1,2%.

Энергетический кризис: остановка транзита и полные хранилища

Главным триггером рыночной паники стало преодоление нефтью психологического барьера в $100 за баррель. Это происходит на фоне второй недели войны в Иране и фактической блокировки поставок нефти через Ормузский пролив. Ситуация усугубляется тем, что ряд ближневосточных производителей, в частности Кувейт, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, вынуждены сокращать добычу сырья из-за того, что доступные резервуары для хранения критически приближаются к полному заполнению.

Дополнительным фактором давления стала слабая макроэкономическая статистика: данные по занятости в США оказались хуже ожиданий. Теперь инвесторы сосредоточены на предстоящих публикациях данных по инфляции (индексы CPI и PCE), а также ожидают квартальные отчеты от технологических гигантов Oracle, Adobe и Hewlett Packard Enterprise.

Ловушка для регулятора

Скачок «индекса страха» и синхронный обвал фондовых рынков свидетельствуют о том, что инвесторы перестали игнорировать геополитику и начали экстренно переоценивать риски. Блокировка Ормузского пролива и нефть более $100 за баррель создают идеальный шторм для мировой экономики, поскольку энергетический шок автоматически разгоняет общую инфляцию. Это загоняет ФРС США в жесткую ловушку: с одной стороны, замедление рынка труда и падение корпоративных доходов требуют смягчения политики, но с другой — новый виток энергетической инфляции делает невозможным снижение процентных ставок. Для инвесторов это является четким сигналом к бегству из рисковых активов, что только ускоряет приближение длительного «медвежьего» тренда на рынке акций.