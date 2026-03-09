Индекс страха Уолл-стрит обновил максимум за год на фоне падения акций США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 марта 2026, 14:17 Читати українською

Индекс страха Уолл-стрит обновил максимум за год на фоне падения акций США

Американский фондовый рынок переживает стремительное падение на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть выше $100 за баррель. Показатель рыночной волатильности достиг самого высокого уровня за последний год, а ключевые биржевые индексы продолжают терять позиции из-за опасений относительно замедления экономики и возобновления инфляции.

Американский фондовый рынок переживает стремительное падение на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть выше $100 за баррель.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Индекс страха: волатильность достигает пиковых значений

Показатель волатильности индекса S&P 500 (VIX), который на Уолл-стрит традиционно называют «индексом страха», резко подскочил выше отметки 35 пунктов. Впоследствии он несколько откатился до уровня 33, однако все равно остается значительно выше своих нормальных средних значений. Последний раз подобный резкий скачок волатильности фиксировался в апреле прошлого года, когда рынки лихорадили из-за объявления президентом Дональдом Трампом новых масштабных таможенных тарифов.

Падение фьючерсов: рынки реагируют на нефтяной шок

Американские акции настроены на дальнейшее снижение после открытия торгов. Фьючерсные контракты демонстрируют резкое проседание: фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 1,3%, на широкий индекс S&P 500 — от 1,3% до 1,6%, тогда как фьючерсы на высокотехнологичные Nasdaq Composite и Nasdaq 100 обвалились на 1,5% и 2% соответственно.

Сам индекс S&P 500 сейчас находится на минимуме с декабря 2025 года. Во время торговой сессии 8 марта базовый индекс опустился до 6622 пунктов, потеряв 1,75% по сравнению с предыдущим днем. За последний месяц показатель снизился на 4,92%, хотя в годовом измерении все еще сохраняет прирост на уровне 17,95%. Согласно глобальным макроэкономическим моделям, ожидается, что до конца текущего квартала индекс будет торговаться на уровне 6585,80 пункта, а через 12 месяцев прогнозируется его радикальное падение до 5871,11.

Давление на Уолл-стрит сохраняется с прошлой недели, которую индексы завершили в глубоком минусе: Dow потерял 3%, S&P 500 просел на 2%, а Nasdaq снизился на 1,2%.

Энергетический кризис: остановка транзита и полные хранилища

Главным триггером рыночной паники стало преодоление нефтью психологического барьера в $100 за баррель. Это происходит на фоне второй недели войны в Иране и фактической блокировки поставок нефти через Ормузский пролив. Ситуация усугубляется тем, что ряд ближневосточных производителей, в частности Кувейт, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, вынуждены сокращать добычу сырья из-за того, что доступные резервуары для хранения критически приближаются к полному заполнению.

Дополнительным фактором давления стала слабая макроэкономическая статистика: данные по занятости в США оказались хуже ожиданий. Теперь инвесторы сосредоточены на предстоящих публикациях данных по инфляции (индексы CPI и PCE), а также ожидают квартальные отчеты от технологических гигантов Oracle, Adobe и Hewlett Packard Enterprise.

Ловушка для регулятора

Скачок «индекса страха» и синхронный обвал фондовых рынков свидетельствуют о том, что инвесторы перестали игнорировать геополитику и начали экстренно переоценивать риски. Блокировка Ормузского пролива и нефть более $100 за баррель создают идеальный шторм для мировой экономики, поскольку энергетический шок автоматически разгоняет общую инфляцию. Это загоняет ФРС США в жесткую ловушку: с одной стороны, замедление рынка труда и падение корпоративных доходов требуют смягчения политики, но с другой — новый виток энергетической инфляции делает невозможным снижение процентных ставок. Для инвесторов это является четким сигналом к бегству из рисковых активов, что только ускоряет приближение длительного «медвежьего» тренда на рынке акций.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами