Сдержать цены на топливо можно за счет снижения НДС — эксперт

Сдержать рост цен на топливо в Украине можно путем временного снижения налогов, в частности НДС. Об этом написал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Рост котировок

По его словам, в начале недели на мировых рынках зафиксирован резкий рост котировок нефтепродуктов. В частности, цена на нефть подскочила до $117 за баррель (+24%), а котировки дизельного топлива — до $1 367 за т (+18%).

Куюн отмечает, что для украинского рынка ключевое значение имеют именно котировки дизеля, поскольку они напрямую закладываются в формульные контракты на поставку топлива. На прошлой неделе котировки на уровне $1 000 за т и выше уже сформировали себестоимость дизельного топлива около 70 грн/л на границе, а ресурс по таким ценам начал поступать в Украину в выходные.

«Долгосрочные контракты украинских компаний заключены не по фиксированным ценам, а по формулам, в которые подставляются данные с биржи и котировочных агентств. Никого не интересуют физические объемы, важно, что горит на табло в Лондоне», — пояснил эксперт.

По его оценкам, нынешний уровень котировок $1 367 за т соответствует примерно 80 грн/л себестоимости дизельного топлива на границе Украины. Только за выходные цена выросла примерно на $200 за т, или на 9 грн/л, а с начала кризиса — на $600 за т, что эквивалентно почти 30 грн/л.

В то же время розничные цены в Украине за последнюю неделю выросли только на 6−8 грн/л, что значительно меньше динамики международных котировок.

Эксперт отмечает, что ключевой проблемой для рынка в настоящее время являются не только цены, но и ограничение поставок с внешних рынков, поэтому правительству необходимо работать над восстановлением и диверсификацией поставок топлива.

В то же время, как отмечает Куюн, попытки сдержать цены за счет более дешевого топлива государственной «Укрнафты» не будут иметь существенного эффекта.

«Попытки что-то скорректировать с помощью „Укрнафты“ ничего не дадут», — отметил он, пояснив, что дешевое топливо быстро выкупят большими партиями для дальнейшей перепродажи.

«Дешевое топливо будут в первую очередь раскупать бочками, канистрами и еврокубами, в том числе и для дальнейшей перепродажи. Или нужно ставить лимиты, как в Иране. Доля „Укрнафты“ — 12,5% рынка. Из них 60% — корпоративные продажи государственным, муниципальным и другим организациям. „Физикам“ остается 5% рынка — это неполные 2 дня национальных продаж», — говорит глава «А-95».

Вместо этого, по его мнению, реальным инструментом влияния на цены может быть временное снижение налоговой нагрузки.

«А что касается регулирования цен, если есть такое желание, нет другого пути, кроме снижения налогов. Напомню, в частности, в 2022 году снижали НДС с 20% до 7%. Сегодня аналогичный шаг приглушил бы цены на 10 грн/л», — резюмировал Сергей Куюн.