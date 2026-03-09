Банки накопили 346 млрд грн капитала вместо кредитования экономики

Объем денежной базы в Украине на конец первого месяца года вырос до 1 262,55 млрд грн, продемонстрировав резкое ускорение годовых темпов расширения до 25,3%. Главным фактором такого скачка стало беспрецедентное накопление средств на счетах банков, тогда как объем наличности несколько сократился по итогам месяца. Об этом сообщает Национальный банк Украины в своем отчете «Денежно-кредитная и финансовая статистика».

Макроэкономические индикаторы

В течение отчетного периода общий объем операций достиг 88,03 млрд грн, что радикально повлияло на годовую динамику. Изменение денежной базы в годовом исчислении зафиксировано на уровне 25,3%. Этот показатель демонстрирует агрессивное ускорение по сравнению с предыдущими периодами: в декабре 2025 года он составлял 11,6%, а в январе 2025 года равнялся всего 3,0%.

Структура ликвидности: наличные деньги остаются основой

Львиную долю денежной базы продолжают формировать остатки выпущенных в обращение наличных средств, которые на конец января 2026 года составили 916,24 млрд грн. Несмотря на общегодовой рост этого компонента на 15,4%, непосредственно за период января 2026 года зафиксировано отрицательное значение операций на уровне -10,07 млрд грн. Это свидетельствует о локальном изъятии банкнот из обращения в начале года.

Корпоративные счета: резкий скачок депозитов

Наибольший относительный прирост продемонстрировали переводные депозиты других депозитных корпораций (финансовых учреждений), остатки которых на конец января 2026 года составили 346,11 млрд грн. Изменение этого индикатора в годовом исчислении составило впечатляющие 62,0%. Только за январь операции по этой статье составили 98,06 млрд грн. В то же время переводные депозиты других секторов экономики сократились до мизерных 0,20 млрд грн, зафиксировав годовое падение на -71,3%.

Анализ графических данных: пятилетний срез

Согласно визуальным данным графика за 2022−2026 годы, наибольшая доля остатков денежной базы стабильно приходится на наличные средства. Линия, отражающая изменение переводных депозитов в годовом исчислении, фиксирует максимальное значение в первой половине 2023 года. После этого произошло закономерное снижение показателя с последующей стабилизацией в 2024—2025 годах. Однако в начале 2026 года график снова демонстрирует новое агрессивное увеличение.

Почему это важно

Рост переводных депозитов других депозитных корпораций на 62,0% в годовом исчислении свидетельствует о том, что значительная доля капитала аккумулируется на корреспондентских счетах. Вместо расширения кредитования реального сектора экономики, учреждения отдают предпочтение поддержанию высокого уровня ликвидности. По состоянию на конец января 2026 года объем этих активов составляет 346,11 млрд грн. В случае изменения макроэкономической конъюнктуры или сокращения объемов международной помощи этот объем средств может переместиться на валютный рынок. Такое движение капитала формирует фактор риска для стабильности обменного курса гривны и показателей инфляции.