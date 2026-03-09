Украинцы меньше покупают подержанные авто из-за границы: импорт снизился на 13%

В течение февраля украинский автопарк пополнили 14,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 13% меньше, чем в прошлом. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 61% (в феврале 2025 г. они охватывали 46%). Об этом сообщает Укравтопром.