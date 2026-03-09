В течение февраля украинский автопарк пополнили 14,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 13% меньше, чем в прошлом. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 61% (в феврале 2025 г. они охватывали 46%). Об этом сообщает Укравтопром.
Украинцы меньше покупают подержанные авто из-за границы: импорт снизился на 13%
Какие авто выбирают
- дизельные — 22% (23% в феврале 2025 г.);
- гибриды — 8% (5% в феврале 2025 г.);
- электромобили — 6% (22% в феврале 2025 г.);
- авто с ГБО — 3% (4% в феврале 2025 г.).
Какой возраст авто
Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, как и в прошлом году, составляет — 10 лет. Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Топ-10 самых популярных моделей луны
- VOLKSWAGEN Golf — 700 ед.;
- АUDI Q5 — 642 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 590 ед.;
- SKODA Octavia — 519 ед.;
- NISSAN Rogue — 508 ед.;
- RENAULT Megane — 479 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat — 352 ед.;
- FORD Escape — 326 ед.
- AUDI A4 — 304 ед.;
- NISSAN Qashqai — 301 ед.
Источник: Минфин
