Форекс и крипто прогноз на 09 — 13 марта 2026 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 марта 2026, 10:38 Читати українською

Форекс и крипто прогноз на 09 — 13 марта 2026 года

Геополитическая эскалация на Ближнем Востоке и удары США и Израиля по объектам в Иране привели к резкой реакции сырьевых рынков в начале недели. Как и прогнозировали в XFINE, нефть и золото открылись с гэпом вверх, а доллар укрепился как защитный актив. Однако ближе к концу недели часть этих движений была скорректирована, и ключевые активы вновь оказались в фазе балансировки между геополитическими рисками и макроэкономическими ожиданиями.

Геополитическая эскалация на Ближнем Востоке и удары США и Израиля по объектам в Иране привели к резкой реакции сырьевых рынков в начале недели.

Опубликованные 02 марта Индексы деловой активности (PMI) в США и странах ЕС, подтвердили сохранение умеренных темпов экономической активности. Данные по инфляции (CPI) в Европе не дали рынкам четкого сигнала, а отчет по рынку труда США в целом подтвердил устойчивость американской экономики.

EUR/USD

Пара EUR/USD все время находилась под устойчивым давлением со стороны доллара и уже в начале недели уверенно пробила поддержку 1.1765. Финальный аккорд прозвучал на уровне 1.1616. Ближайшая поддержка 1.1580, следующая 1.1530. Если давление на евро сохранится, пробой этого уровня может открыть путь к 1.1470−1.1490 и 1.1390. В случае восстановления спроса на риск и ослабления доллара возможна коррекция в направлении 1.1700 и далее в район 1.1765−1.1830. Более сильный рост может вернуть котировки к сопротивлению 1.1925.

Биткоин (BTC/USD)

Биткойн в начале недели показал уверенный рост от 65,000 до 74,130. Однако закрепиться на новых локальных максимумах не удалось, и пара BTC/USD вернулась в район 68,000. Таким образом, рынок по-прежнему остается в диапазонной структуре, а зона 71,000−72,260 сохраняет роль ключевого сопротивления. Прорыв этого диапазона откроет дорогу к 75,500−80,000 следующей целью быков остается возврат в коридор 85,000−90,000. При усилении risk-off, ближайшей поддержкой выступает область 65,000−65,600, далее 62,415−63,000. Ее пробой откроет путь к 59,785. Среднесрочные цели медведей остаются на уровнях 54,000 и 49,000.

Нефть Brent

Как отмечают в XFINE, нефть стала главным бенефициаром резкой геополитической эскалации. На фоне ударов по Ирану и рисков для поставок из региона котировки Brent в начале недели резко выросли и достигли 92.00 долларов за баррель. Это стало самым сильным недельным движением за последние несколько лет. К концу недели цена незначительно скорректировалась — до 90.80. В краткосрочной перспективе ключевой зоной сопротивления остается область 91.50−92.00. При этом, при сохранении напряженности, не исключен рост выше 100.00. При стабилизации ситуации возможна коррекция к уровням 84.25, 80.50 и более глубокая коррекция — к 76.50.

Золото (XAU/USD)

На фоне роста геополитических рисков и спроса на защитные активы котировки XAU/USD достигали 5,420 долларов за унцию. При этом после резкого роста часть движения была скорректирована, и золото завершило неделю на уровне 5,174, в диапазоне 5,120−5,250. Бычья структура сохраняется, ближайшими целями остаются уровни 5,450 и 5,595. В то же время возрастает вероятность продолжения коррекции. Ближайшая поддержка расположена в зоне 5,050−5,120, далее 4,950−5,000 и 4,840−4,875.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На следующей неделе 11 марта выйдут данные по инфляции (CPI) в США и Германии. 13 марта внимание рынков также будет сосредоточено на инфляционных ожиданиях (Core PCE Price Index) и показателях ВВП Соединенных Штатов (Q3 2025).

Базовые сценарии, по мнению аналитиков XFINE, выглядят следующим образом: EUR/USD — нейтрально-медвежий, пока цена ниже 1.1765. BTC/USD — нейтрально-медвежий, пока цена ниже 72,260. Brent — бычий при удержании цен выше 84.25. XAU/USD — бычий при удержании цен выше 5,050−5,120.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами