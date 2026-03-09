Форекс и крипто прогноз на 09 — 13 марта 2026 года

Геополитическая эскалация на Ближнем Востоке и удары США и Израиля по объектам в Иране привели к резкой реакции сырьевых рынков в начале недели. Как и прогнозировали в XFINE , нефть и золото открылись с гэпом вверх, а доллар укрепился как защитный актив. Однако ближе к концу недели часть этих движений была скорректирована, и ключевые активы вновь оказались в фазе балансировки между геополитическими рисками и макроэкономическими ожиданиями.

Опубликованные 02 марта Индексы деловой активности (PMI) в США и странах ЕС, подтвердили сохранение умеренных темпов экономической активности. Данные по инфляции (CPI) в Европе не дали рынкам четкого сигнала, а отчет по рынку труда США в целом подтвердил устойчивость американской экономики.

EUR/USD

Пара EUR/USD все время находилась под устойчивым давлением со стороны доллара и уже в начале недели уверенно пробила поддержку 1.1765. Финальный аккорд прозвучал на уровне 1.1616. Ближайшая поддержка 1.1580, следующая 1.1530. Если давление на евро сохранится, пробой этого уровня может открыть путь к 1.1470−1.1490 и 1.1390. В случае восстановления спроса на риск и ослабления доллара возможна коррекция в направлении 1.1700 и далее в район 1.1765−1.1830. Более сильный рост может вернуть котировки к сопротивлению 1.1925.

Биткоин (BTC/USD)

Биткойн в начале недели показал уверенный рост от 65,000 до 74,130. Однако закрепиться на новых локальных максимумах не удалось, и пара BTC/USD вернулась в район 68,000. Таким образом, рынок по-прежнему остается в диапазонной структуре, а зона 71,000−72,260 сохраняет роль ключевого сопротивления. Прорыв этого диапазона откроет дорогу к 75,500−80,000 следующей целью быков остается возврат в коридор 85,000−90,000. При усилении risk-off, ближайшей поддержкой выступает область 65,000−65,600, далее 62,415−63,000. Ее пробой откроет путь к 59,785. Среднесрочные цели медведей остаются на уровнях 54,000 и 49,000.

Нефть Brent

Как отмечают в XFINE, нефть стала главным бенефициаром резкой геополитической эскалации. На фоне ударов по Ирану и рисков для поставок из региона котировки Brent в начале недели резко выросли и достигли 92.00 долларов за баррель. Это стало самым сильным недельным движением за последние несколько лет. К концу недели цена незначительно скорректировалась — до 90.80. В краткосрочной перспективе ключевой зоной сопротивления остается область 91.50−92.00. При этом, при сохранении напряженности, не исключен рост выше 100.00. При стабилизации ситуации возможна коррекция к уровням 84.25, 80.50 и более глубокая коррекция — к 76.50.

Золото (XAU/USD)

На фоне роста геополитических рисков и спроса на защитные активы котировки XAU/USD достигали 5,420 долларов за унцию. При этом после резкого роста часть движения была скорректирована, и золото завершило неделю на уровне 5,174, в диапазоне 5,120−5,250. Бычья структура сохраняется, ближайшими целями остаются уровни 5,450 и 5,595. В то же время возрастает вероятность продолжения коррекции. Ближайшая поддержка расположена в зоне 5,050−5,120, далее 4,950−5,000 и 4,840−4,875.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На следующей неделе 11 марта выйдут данные по инфляции (CPI) в США и Германии. 13 марта внимание рынков также будет сосредоточено на инфляционных ожиданиях (Core PCE Price Index) и показателях ВВП Соединенных Штатов (Q3 2025).

Базовые сценарии, по мнению аналитиков XFINE, выглядят следующим образом: EUR/USD — нейтрально-медвежий, пока цена ниже 1.1765. BTC/USD — нейтрально-медвежий, пока цена ниже 72,260. Brent — бычий при удержании цен выше 84.25. XAU/USD — бычий при удержании цен выше 5,050−5,120.

Аналитический отдел XFINE