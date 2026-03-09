Multi от Минфин
9 марта 2026, 11:17 Читати українською

Евро обновил минимум с ноября на фоне эскалации войны

Во время утренних торгов в понедельник курс евро опустился до самой низкой отметки с ноября прошлого года. Несмотря на незначительное дальнейшее восстановление, европейская валюта торгуется на 0,6% ниже по отношению к доллару США на уровне $1,156, при этом британский фунт также зафиксировал идентичное падение на 0,6%. Об этом сообщает Financial Times 9 марта.

Во время утренних торгов в понедельник курс евро опустился до самой низкой отметки с ноября прошлого года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потеря позиций европейскими валютами

Начало новой торговой недели ознаменовалось синхронным ослаблением ключевых европейских валют. После достижения многомесячного минимума на старте сессии, евро смог несколько отыграть падение, однако остался на отрицательной территории с потерей 0,6% стоимости, зафиксировавшись на уровне $1,156 за доллар. Аналогичную динамику демонстрирует и британский фунт стерлингов, который также просел на 0,6% по отношению к американской валюте.

Конец иллюзий и принудительная распродажа

Резкое падение валютных котировок является прямой реакцией рынка на обострение военного конфликта. Главный европейский экономист инвестиционного банка Jefferies Мохит Кумар отмечает, что до сих пор среди части инвесторов царило «самоуспокоенность в отношении геополитических последствий».

Однако реальность заставила рынки резко изменить стратегию. «Поскольку война продолжается уже вторую неделю, а события выходных свидетельствуют о дальнейшей эскалации, мы наблюдаем определенную принудительную распродажу активов, поскольку инвесторы пересматривают свои позиции», — подчеркнул аналитик.

Новая фаза конфликта на Ближнем Востоке

Переоценка рисков, о которой говорят экономисты, напрямую связана с резким расширением географии и интенсивности боевых действий между США, Израилем и Ираном в эти выходные. По данным мировых агентств, война вышла за пределы исключительно военных целей: зафиксированы удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, в частности по опреснительным установкам в Бахрейне и нефтяным объектам в Саудовской Аравии. В то же время после ликвидации Верховного лидера Али Хаменеи в результате авиаударов, в Иране был назначен его преемник — Моджтаба Хаменеи, что сигнализирует о сохранении жесткого курса Тегерана. На фоне фактической блокировки Ормузского пролива цены на нефть марки Brent стремительно растут, превышая отметку в $112 за баррель, что создает колоссальное инфляционное давление на зависимую от импорта энергоносителей экономику Европы.

Почему это важно

Падение евро до уровня $1,156 является четким индикатором того, что финансовые рынки перестали игнорировать угрозу крупной ближневосточной войны и начали закладывать в цены длительный конфликт. «Принудительная распродажа» европейских активов свидетельствует о глубоких опасениях относительно нового энергетического шока. Если цены на нефть закрепятся на пиковых уровнях из-за заблокированного пролива, Европа снова столкнется с риском развертывания инфляции и замедлением экономического роста. В таких условиях капитал традиционно перетекает в защитный доллар, что дополнительно давит на европейские валюты и существенно ухудшает макроэкономические перспективы еврозоны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Bart Simpson
Bart Simpson
9 марта 2026, 11:45
#
Робити макроеномічні висновки на підставі коливання в 0,6%?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kingcity и 16 незарегистрированных посетителей.
