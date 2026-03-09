Курс валют на понедельник: доллар в обменниках прибавил 7 копеек, евро — 20 копеек

В понедельник, 9 марта, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и прибавил 6 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 3 копейки в покупке и 7 копеек в продаже. Евро добавил 10 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,44−44,03 грн. Евро покупают за 50,30 грн., а продают за 51,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,85−44,05 евро — 51,10−51,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,68−43,71 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,52−50,54 грн/евро.

