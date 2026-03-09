Multi от Минфин
9 марта 2026, 10:55

Европейский газ стремительно дорожает: цены подскочили еще на 30% из-за кризиса в Ормузском проливе

Стоимость природного газа на европейском рынке во время открытия торгов в понедельник выросла на 30%, достигнув отметки в €69,50 за мегаватт-час. Главной причиной такого ценового скачка остается фактическая блокировка судоходства в Ормузском проливе, без каких-либо признаков скорого восстановления безопасного транзита для танкеров. Об этом сообщает Financial Times 9 марта.

Стоимость природного газа на европейском рынке во время открытия торгов в понедельник выросла на 30%, достигнув отметки в €69,50 за мегаватт-час.

Блокировка морских путей

Специализированные суда для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) уже более недели не могут покинуть акваторию Персидского залива. Грузы из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов оказались заблокированными из-за высокого уровня военной угрозы со стороны Ирана. Транзит через Ормузский пролив в настоящее время невозможен для этого типа транспорта, что создает физический дефицит энергоресурсов на рынке.

Рынок реагирует на дефицит

Обычно на Катар и ОАЭ приходится около пятой части от общего мирового объема поставок СПГ. В среду катарская сторона официально объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств в отношении своей деятельности в сфере сжиженного газа. На фоне этих событий стоимость газа в Европе выросла более чем вдвое с момента начала кризиса, отражая панические настроения трейдеров и неготовность рынка к внезапной потере ключевых поставщиков.

Эскалация конфликта

Кризис в Ормузском проливе разворачивается на фоне масштабного военного конфликта между США, Израилем и Ираном, который резко обострился в конце февраля 2026 года. По данным профильных морских трекинг-сервисов, судоходство по проливу парализовано из-за угрозы ракетных атак, использования беспилотников и перебоев в работе навигационных систем (GNSS). Объявление Катаром форс-мажора стало прямым следствием недавнего удара иранских дронов по энергетическим объектам в промышленной зоне Рас-Лаффан (Ras Laffan), где расположены крупнейшие экспортные мощности государственной компании QatarEnergy. В настоящее время десятки танкеров и сухогрузов вынужденно бросили якорь вблизи побережья ОАЭ и Омана в ожидании разрешения ситуации.

Почему это важно

Остановка поставок через Ормузский пролив демонстрирует критическую уязвимость европейской энергосистемы. Заменив российский трубопроводный газ морскими поставками СПГ, Европа попала в зависимость от стабильности ближневосточного региона. Длительная блокировка этого логистического узла грозит не только новым инфляционным витком в ЕС, но и масштабным промышленным спадом из-за неподъемной стоимости электроэнергии. Рынки уже закладывают в цену долгосрочный дефицит ресурса, что заставит европейские правительства снова экстренно пересматривать свои энергетические балансы и искать альтернативы в условиях жесткой глобальной конкуренции за топливо.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
