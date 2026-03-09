Наличные деньги в Швейцарии защитили в Конституции — итоги референдума

Швейцарские избиратели подавляющим большинством голосов поддержали поправку к конституции, гарантирующей право использовать банкноты и монеты швейцарских франков, что является важным шагом для защиты традиционных способов оплаты. Об этом пишет Swissinfo.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Результаты референдума

Официальные результаты недавнего референдума свидетельствуют о том, что 73,4% избирателей одобрили это правовое мероприятие, введенное правительством в ответ на конкурирующую инициативу Швейцарского движения за свободу.

Швейцарское движение за свободу успешно собрало более 100 000 подписей, чтобы инициировать национальный референдум, направленный на защиту использования наличных денег. Однако их предложение набрало лишь 46 процентов окончательных голосов, поскольку правительство выразило обеспокоенность тем, что некоторые поправки группы были чрезмерно амбициозными.

Почему это важно

Карин Келлер-Суттер, член Федерального совета Швейцарии, объявила результаты на пресс-конференции в воскресенье вечером. Эта поправка ставит Швейцарию в один ряд с такими странами как Венгрия, Словакия и Словения, которые также закрепили право использовать наличные деньги в своих конституциях. Между тем австрийские законодатели рассматривают аналогичные меры, поскольку переход к цифровым платежам ускоряется — набравшая обороты во время пандемии эволюция.

Растущая тенденция к безналичным операциям вызвала опасения по поводу усиления государственного контроля над личными финансами, что подпитывает теории заговора, связанные с идеей безналичного общества. Рассмотрение Европейским центральным банком возможности введения цифрового евро еще больше усилило эти опасения, что побудило исполнительный орган Европейского Союза предложить законодательство, направленное на защиту использования физической наличности в государствах-членах.

Снижение объемов наличных операций

Швейцария тоже не застрахована от этого спада. Последняя статистика свидетельствует о значительном падении наличных сделок за последнее десятилетие; в 2017 году наличные составили более 70 процентов платежей, но, по прогнозам Швейцарского национального банка, к 2024 году только 30 процентов розничных операций будут осуществляться с наличными.

Швейцарское движение за свободу ранее участвовало в различных кампаниях, в том числе в усилиях по освобождению непопулярных чиновников, выступало против электронного голосования и выступало за защиту граждан от социальных последствий отказа от вакцинации против Covid-19. Однако ни одна из этих инициатив не достигла стадии голосования.

«Право пользоваться наличными является фундаментальным аспектом нашего общества», — заявил представитель Швейцарского федерального совета во время объявления.