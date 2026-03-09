Украинцы потратили на азартные игры 158 млрд грн за год: ежедневно — более 430 млн

В 2025 году украинцы пополнили игровые счета на 158 млрд грн, что в среднем составляет около 433 млн грн каждый день. Об этом пишет народный депутат Нина Южанина со ссылкой на данные НБУ .

Лудомания прогрессирует

Такие объемы расходов свидетельствуют о дальнейшем росте зависимости от азартных игр среди населения.

В то же время 105 млрд грн выплат выигрышей игрокам (около 66% от суммы пополнений) вызывают сомнения в их реальном происхождении. По информации НБУ, фиксируется значительное количество случаев, когда выплаты осуществляются на банковские карты, которые не совпадают с карточками пополнения, или же проводятся нетипично крупные переводы.

Южанина связывает такие аномалии с рядом системных проблем на рынке азартных игр.

Среди ключевых причин:

отсутствие государственной системы онлайн-мониторинга игорного рынка, которую должны были внедрить еще несколько лет назад;

массовое использование фиктивных игроков — так называемых «дропов», на счета которых могут выводиться значительные суммы средств;

отсутствие эффективных ограничений времени игры и затрат на азартные игры.

По ее мнению, такая ситуация создает риски отмывания средств, способствует росту социальных проблем, а также приводит к потерям бюджета, что особенно критично в условиях войны.