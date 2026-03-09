Multi от Минфин
9 марта 2026, 9:18 Читати українською

Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия в 2021-2025 годах — SIPRI

Объем международных поставок основных видов вооружений в мире вырос на 9,2% между 2016—2020 и 2021−2025 годами. В то же время страны Европы более чем в три раза увеличили импорт оружия, став крупнейшим регионом-получателем. Об этом свидетельствуют новые данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Объем международных поставок основных видов вооружений в мире вырос на 9,2% между 2016—2020 и 2021−2025 годами.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Европа стала главным импортером оружия

По оценкам SIPRI, рост глобальных поставок вооружений стал самым большим с периода 2011−2015 годов. Основным фактором стало резкое увеличение трансфертов оружия в Европу — прежде всего в Украину, которая получила 9,7% всех мировых поставок вооружений в 2021—2025 годах.

В целом европейские страны получили 33% мирового импорта оружия, а объем импорта региона вырос на 210% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

После Украины крупнейшими импортерами оружия в Европе стали Польша и Великобритания. Почти половина всех поставок в европейские государства поступила из США (48%), далее следуют Германия (7,1%) и Франция (6,2%).

По словам директора программы передачи вооружений SIPRI Мэтью Джорджа, резкий рост поставок связан с войной россии против Украины и общим усилением оборонной политики в Европе.

«Поставки в Украину после 2022 года стали самым очевидным фактором, но большинство других европейских государств также значительно увеличили импорт оружия, чтобы укрепить военный потенциал на фоне растущей угрозы со стороны россии», — отметил он.

США усилили доминирование на мировом рынке

Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортером оружия в мире. В 2021—2025 годах на них приходилось 42% всех международных поставок, тогда как в 2016—2020 годах — 36%.

В целом экспорт американского вооружения вырос на 27%, а поставки осуществлялись в 99 стран мира.

Впервые за два десятилетия наибольшая доля экспорта оружия США пришлась на Европу (38%), тогда как на Ближний Восток — 33%. Крупнейшим отдельным покупателем американского вооружения оставалась Саудовская Аравия, на которую пришлось 12% экспорта США.

Старший исследователь SIPRI Питер Веземан отмечает, что США укрепили свою позицию ключевого поставщика вооружений даже в более многополярном мире.

«Для импортеров американское оружие — это не только технологии, но и способ укрепить политические отношения с США», — пояснил он.

Франция укрепляет позиции, россия резко потеряла долю

Франция стала вторым крупнейшим экспортером оружия в мире с долей 9,8% глобального рынка. Ее экспорт вырос на 21%, а основными покупателями стали Индия (24%), Египет (11%) и Греция (10%). Поставки французского оружия в Европу выросли более чем в пять раз.

В то же время россия стала единственным государством из первой десятки экспортеров, у которого произошло резкое падение поставок. Ее экспорт сократился на 64%, а доля на мировом рынке упала с 21% до 6,8%.

Почти 74% российского экспорта пришлось только на три страны: Индию (48%), Китай (13%) и Беларусь (13%).

Германия заняла четвертое место среди экспортеров с долей 5,7%, причем 24% немецкого экспорта оружия было направлено в Украину в качестве военной помощи.

В то же время Италия продемонстрировала один из самых быстрых темпов роста — ее экспорт оружия вырос на 157%, что позволило стране подняться с десятого на шестое место в мировом рейтинге.

Тенденции в других регионах мира

В Азии и Океании импорт оружия сократился на 20%, главным образом из-за резкого падения закупок Китаем (-72%). Несмотря на это, регион остается вторым в мире по объему импорта — 31% глобальных поставок.

В то же время Индия, Пакистан, Япония и Австралия вошли в десятку крупнейших импортеров оружия.

На Ближнем Востоке импорт вооружений сократился на 13%, хотя Саудовская Аравия, Катар и Кувейт остаются среди крупнейших покупателей в мире.

В Африке импорт оружия упал на 41%, тогда как в странах Америки он вырос на 12%, а в Южной Америке — на 31%, в значительной степени из-за резкого роста закупок Бразилии.

Что это означает

Аналитики SIPRI отмечают, что мировой рынок вооружений все больше формируется кризисами безопасности и геополитическими конфликтами. Война россии против Украины, напряженность в Южной Азии и на Ближнем Востоке, а также рост оборонных бюджетов в Европе стали ключевыми драйверами увеличения глобальных поставок оружия.

Фактически Европа впервые за много лет превратилась в крупнейший центр спроса на вооружение в мире, в то время как США продолжают усиливать свою роль главного поставщика.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
9 марта 2026, 10:44
#
Коли будуть новини про те що дзе відправляє групи військових і дрони захищати амерські бази на ближньому Сході?

в нас напевно просто людей стільки, що можемо собі дозволити, а дронів ще більше, то можна на них не донатити взагалі…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
