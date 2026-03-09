Объем международных поставок основных видов вооружений в мире вырос на 9,2% между 2016—2020 и 2021−2025 годами. В то же время страны Европы более чем в три раза увеличили импорт оружия, став крупнейшим регионом-получателем. Об этом свидетельствуют новые данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия в 2021-2025 годах — SIPRI
► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
Европа стала главным импортером оружия
По оценкам SIPRI, рост глобальных поставок вооружений стал самым большим с периода 2011−2015 годов. Основным фактором стало резкое увеличение трансфертов оружия в Европу — прежде всего в Украину, которая получила 9,7% всех мировых поставок вооружений в 2021—2025 годах.
В целом европейские страны получили 33% мирового импорта оружия, а объем импорта региона вырос на 210% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.
После Украины крупнейшими импортерами оружия в Европе стали Польша и Великобритания. Почти половина всех поставок в европейские государства поступила из США (48%), далее следуют Германия (7,1%) и Франция (6,2%).
По словам директора программы передачи вооружений SIPRI Мэтью Джорджа, резкий рост поставок связан с войной россии против Украины и общим усилением оборонной политики в Европе.
«Поставки в Украину после 2022 года стали самым очевидным фактором, но большинство других европейских государств также значительно увеличили импорт оружия, чтобы укрепить военный потенциал на фоне растущей угрозы со стороны россии», — отметил он.
США усилили доминирование на мировом рынке
Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортером оружия в мире. В 2021—2025 годах на них приходилось 42% всех международных поставок, тогда как в 2016—2020 годах — 36%.
В целом экспорт американского вооружения вырос на 27%, а поставки осуществлялись в 99 стран мира.
Впервые за два десятилетия наибольшая доля экспорта оружия США пришлась на Европу (38%), тогда как на Ближний Восток — 33%. Крупнейшим отдельным покупателем американского вооружения оставалась Саудовская Аравия, на которую пришлось 12% экспорта США.
Старший исследователь SIPRI Питер Веземан отмечает, что США укрепили свою позицию ключевого поставщика вооружений даже в более многополярном мире.
«Для импортеров американское оружие — это не только технологии, но и способ укрепить политические отношения с США», — пояснил он.
Франция укрепляет позиции, россия резко потеряла долю
Франция стала вторым крупнейшим экспортером оружия в мире с долей 9,8% глобального рынка. Ее экспорт вырос на 21%, а основными покупателями стали Индия (24%), Египет (11%) и Греция (10%). Поставки французского оружия в Европу выросли более чем в пять раз.
В то же время россия стала единственным государством из первой десятки экспортеров, у которого произошло резкое падение поставок. Ее экспорт сократился на 64%, а доля на мировом рынке упала с 21% до 6,8%.
Почти 74% российского экспорта пришлось только на три страны: Индию (48%), Китай (13%) и Беларусь (13%).
Германия заняла четвертое место среди экспортеров с долей 5,7%, причем 24% немецкого экспорта оружия было направлено в Украину в качестве военной помощи.
В то же время Италия продемонстрировала один из самых быстрых темпов роста — ее экспорт оружия вырос на 157%, что позволило стране подняться с десятого на шестое место в мировом рейтинге.
Тенденции в других регионах мира
В Азии и Океании импорт оружия сократился на 20%, главным образом из-за резкого падения закупок Китаем (-72%). Несмотря на это, регион остается вторым в мире по объему импорта — 31% глобальных поставок.
В то же время Индия, Пакистан, Япония и Австралия вошли в десятку крупнейших импортеров оружия.
На Ближнем Востоке импорт вооружений сократился на 13%, хотя Саудовская Аравия, Катар и Кувейт остаются среди крупнейших покупателей в мире.
В Африке импорт оружия упал на 41%, тогда как в странах Америки он вырос на 12%, а в Южной Америке — на 31%, в значительной степени из-за резкого роста закупок Бразилии.
Что это означает
Аналитики SIPRI отмечают, что мировой рынок вооружений все больше формируется кризисами безопасности и геополитическими конфликтами. Война россии против Украины, напряженность в Южной Азии и на Ближнем Востоке, а также рост оборонных бюджетов в Европе стали ключевыми драйверами увеличения глобальных поставок оружия.
Фактически Европа впервые за много лет превратилась в крупнейший центр спроса на вооружение в мире, в то время как США продолжают усиливать свою роль главного поставщика.
Комментарии - 1
в нас напевно просто людей стільки, що можемо собі дозволити, а дронів ще більше, то можна на них не донатити взагалі…