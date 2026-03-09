Глава Off The Chain Capital назвал биткоин страховкой на случай войны

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Биткоин — страховка на случай войны

По его словам, биткоины могут быть особенно востребованы в условиях вооруженных конфликтов, когда банковская инфраструктура перестает работать, а финансовые ограничения и закрытые границы затрудняют доступ к собственным средствам.

В качестве примера он рассказал историю жительниц Афганистана, которые зарабатывали биткоины, работая удаленно над разработкой программного обеспечения. Благодаря хранению средств в холодных кошельках женщины смогли сохранить и вывезти свои активы из страны.

«В разгар конфликта вы можете вывести активы из сети, загрузить на устройство хранения и взять с собой в любую точку мира. Это один из наиболее наглядных и мощных примеров практического применения биткоина», — объяснил глава управляющей компании.

Диксон считает, что, несмотря на недавнюю волатильность крипторынка, интерес со стороны корпоративных инвесторов остается высоким.

По его словам, крупные банки и управляющие активами ожидают появления более четких правил регулирования. После формирования ясной нормативной базы в индустрию могут прийти триллионы долларов нового капитала, верит гендиректор Off The Chain Capital.

Он полагает, что нынешняя рыночная стоимость первой криптовалюты значительно ниже «фундаментальной цены». По мнению Диксона, со временем первая криптовалюта может стать базовым финансовым протоколом для технологических систем, включая инфраструктуру искусственного интеллекта, и способна превысить $10 млн за монету, а возможно и $20 млн.