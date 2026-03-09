Apple удерживает статус самого дорогого бренда мира — оценка выросла до $608 млрд

Apple считается самым ценным брендом в мире с 2024 года, а стоимость его бренда достигла 608 миллиардов долларов в 2026 году. Об этом пишет Visual Capitalist.

Доминирование технологических брендов

Технологические бренды доминируют в мировых рейтингах в 2026 году, а такие компании как Apple, Microsoft и Google вместе представляют более 1,6 триллиона долларов стоимости брендов.

Вышеприведенная визуализация сравнивает 50 самых ценных брендов в мире, причем размеры пузырей масштабируются по стоимости бренда. Данные взяты из Brand Finance, которая оценивает бренды на основе маркетинговых инвестиций, силы бренда и общих финансовых показателей.

Крупные технологические компании возглавляют список

Это означает, что только бренд Apple стоит больше, чем вся рыночная капитализация почти каждой нетехнологической компании в мире и ВВП большинства стран.

Microsoft (565 миллиардов долларов), Google (433 миллиарда долларов), Amazon (370 миллиардов долларов) и Nvidia (184 миллиарда долларов) завершают пятерку лидеров, подчеркивающую постоянную силу электронной коммерции и полупроводников.

Особенно заметен четырехпозиционный скачок Nvidia с 2025 года. Поскольку спрос на чипы искусственного интеллекта и инфраструктуру центров обработки данных растет, бренд компании укрепился вместе с финансовыми показателями.

Далее в списке такие компании как Oracle, SAP, TSMC и Samsung демонстрируют, насколько важными стали корпоративное программное обеспечение и производство микросхем для мировой экономики.

Сильное присутствие Китая

Китайские бренды продолжают занимать ведущее место в топ-50. TikTok занимает шестое место в мире со стоимостью 154 миллиарда долларов, что делает его самым оцененным китайским брендом в 2026 году.

Крупные государственные банки, включая ICBC, Китайский строительный банк, Банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая также входят в число самых ценных брендов мира.

Такие медиа- и технологические платформы, как Tencent и WeChat, еще больше усиливают растущее цифровое влияние Китая.

Финансы, розничная торговля и энергетика удерживают свои позиции

Кроме технологий, традиционные сектора остаются очень конкурентными. Walmart (141 миллиард долларов), Home Depot, Costco и Lowe's демонстрируют постоянную силу крупномасштабной розничной торговли.

Банковские и финансовые бренды, включая Bank of America, Chase, American Express и Visa, вместе представляют сотни миллиардов в стоимости брендов. Страховые гиганты, такие как Allianz и Ping An также имеют высокие рейтинги.

В списке есть такие энергетические гиганты, как Shell и Aramco.