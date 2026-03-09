Устойчивый банкинг: скажется ли энергетический кризис на стабильности банковской системы

Чрезвычайно сложная зима 2025/2026 года заставила каждого украинца и каждое предприятие заботиться о своей энергетической устойчивости — в Украине стремительно вырос спрос на солнечные станции с накопителями, генераторы, системы энергосбережения. Как к кризису готовились банки, и остается ли угроза отключения их сервисов, рассказывает «Минфин».

Как прошел испытание POWER BANKING

После первых отключений света в октябре 2022 года НБУ совместно с банками начали искать решения, как обеспечить работу банковской системы в условиях длительных отключений электроэнергии. Уже в декабре 2022 года была создана сеть POWER BANKING — объединенная сеть отделений банков Украины, которые будут работать и будут предоставлять необходимые услуги клиентам даже во время блэкаута.

Речь шла о том, чтобы даже в условиях длительного блэкаута хотя бы часть банковских отделений работали и предоставляли полный спектр услуг. По состоянию на 2026 год к проекту присоединились большинство банков, а общая сеть POWER BANKING насчитывает более 2 400 отделений. Каждое из этих отделений должно быть обеспечено альтернативными источниками энергии, резервными каналами связи (Starlink) и усиленной инкассацией наличных денег.

К сожалению, этой зимой во многих городах клиенты банков имели возможность протестировать, как работают отделения этой сети, ведь в некоторых городах или отдельных районах крупных городов электроэнергии могло не быть даже по двое суток.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что работой дежурных отделений во время длительных отключений света доволен.

«Столица едва ли не больше всего почувствовала последствия технологического коллапса. Для меня было важно проверить, насколько функциональной оставалась банковская система. Днем я побывал в нескольких отделениях Приватбанка сети POWER BANKING на Троещине, которые работали в субботу. Думаю, не нужно дополнительно объяснять, насколько сложная ситуация именно в этом микрорайоне» — писал он 31 января, когда в Киеве была максимально сложная ситуация и с электроэнергией, и с теплоснабжением.

По его словам, все, кроме одного отделения, работали, как и было заявлено. «В каждом — многолюдно, клиенты у касс и банкоматов, в зоне ожидания. Обслуживание шло полным ходом. Исключением было только одно отделение, которое временно приостановило работу из-за прорыва трубы», — рассказал он.

Андрей Пышный отметил, когда запускали сеть POWER BANKING, обязали банки присоединить к ней не менее 35% своей сети отделений. В результате этот показатель был перевыполнен — в целом по системе более 50% отделений.

«В сеть POWER BANKING входит 60% отделений Банка Кредит Днепр. При этом в каждом городе, где мы работаем, обязательно есть такие отделения. Они обеспечены источниками энергии и резервными каналами связи. Клиенты часто приходят к ним не только за банковскими услугами, но и чтобы зарядить свои гаджеты и оставаться на связи даже в самых сложных условиях» — рассказывают в Банке Кредит Днепр.

Также Банк Кредит Днепр обеспечивает бесперебойную работу всех отделений региональной сети.

В банке рассказали, что в период сильных морозов и атак на критическую инфраструктуру в отдельных городах были перебои с отоплением, поэтому приходилось сокращать работу отдельных отделений.

Подорожают ли банковские услуги

Топливо для генераторов, дополнительные средства связи — это дополнительные расходы, которые приходится закладывать в стоимость услуг. Для банков это также дополнительные расходы на инкассацию наличных денег. Несмотря на это, финучреждения в основном не увеличивали комиссии за свои услуги.

«В этом году расходы на топливо для генераторов и их техническое обслуживание выросли более чем в три раза из-за энергетического кризиса и длительных воздушных тревог. Тем не менее мы не планируем менять тарифы или оптимизировать сеть отделений, ведь для нас важно сохранить стабильность и доступность услуг для клиентов. Наши тарифы остаются в медиане рынка, что позволяет поддерживать баланс между эффективностью работы банка и заботой о людях», — уверяют в Банке Кредит Днепр.

Экономист Олег Пендзин также не считает, что увеличение расходов на обеспечение альтернативным энергопитанием отделений приведет к увеличению стоимости банковских услуг для клиентов.

«Будем откровенны: потребности в электрической энергии банковских отделений значительно меньшие, чем у любого промышленного предприятия или перерабатывающей компании. Поэтому там генератора достаточно для обеспечения работы отделения. Поэтому расходы растут, но они не являются критическими. Нацбанк, обеспечивая систему электронных платежей, находится на приоритетной сети, и там отключений электричества нет. Поэтому я не вижу оснований говорить о существенном росте расходов на обеспечение банковских услуг, а значит, и повышении тарифов на обслуживание», — говорит Олег Пендзин.

Как изменилось поведение клиентов банков во время блэкаутов

Из-за угрозы длительных блэкаутов НБУ советовал украинцам иметь запас наличных денег — на несколько дней. Чтобы в случае, когда не работает терминал, все равно можно было рассчитаться за покупку или услугу. В отделениях POWER BANKING также должна быть усилена инкассация наличных денег. Однако повышенного спроса на наличные деньги в условиях отключения света не было, ведь большинство торговых точек смогли обеспечить возможность расчетов картой даже в условиях отсутствия электроэнергии.

«Бизнес был готов к вызовам, поэтому терминалы в большинстве магазинов продолжают работать даже во время блэкаутов. Благодаря этому роста спроса на наличные деньги мы не почувствовали, — говорят в Банке Кредит Днепр. — В то же время изменения в клиентском поведении проявились в уменьшении посещаемости отделений — все больше клиентов выбирают дистанционное обслуживание. Мы развиваем цифровые сервисы, чтобы обеспечить людям комфорт и непрерывный доступ к банковским услугам».

При этом в банке отмечают, что энергетический кризис пока не повлиял на платежную дисциплину клиентов, в частности, на погашение кредитов, равно как и не привел к оттоку депозитов.

Может ли энергокризис спровоцировать рост количества проблемных кредитов

В последнем инфляционном отчете НБУ уделил значительное внимание влиянию энергодефицитов на экономику. Учитывая масштабы разрушений, Нацбанк в два раза ухудшил прогноз энергодефицита (по сравнению с тем, что делал в октябре 2025 года) — до около 6% в среднем за год. Как следствие, это замедлит рост реального ВВП в 2026 году примерно на 0,4%.

В то же время Андрей Пышный заявил, что украинские банки по факту начали кредитную экспансию: чистый гривневый кредитный портфель бизнеса в 2025 году вырос почти на 36%, население — на 34%. Уровень неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе находится на уровне 14%, что является историческим минимумом более чем за 15 лет. Удержится ли уровень NPL на такой отметке, если ситуация в экономике будет ухудшаться. Особенно, если речь идет о тех же энергокредитах, которые бизнес берет не на развитие, а на обеспечение себя альтернативными источниками электроэнергии.

Олег Пендзин считает, что, даже если в отдельных случаях бизнес испытывает трудности с возвратом таких займов, то существенного влияния на устойчивость банковской системы это не окажет.

«Банки не слишком зависимы от невозврата энергокредитов, потому что на самом деле они не слишком кредитуют энергетику. Особенно, если это касается малого и среднего бизнеса, — говорит Олег Пендзин. — На самом деле большинство займов, которые сейчас выдают банки бизнеса, — в рамках программы „5−7−9“, когда часть процентов за клиента платит государство. В обычных условиях процентная ставка по кредиту превышает 20%. А теперь представьте, какой должен быть бизнес, чтобы в условиях войны и кризиса погашать кредит под 20%. Это невозможно. Да и для украинских банков кредитование, к сожалению, не является основным способом заработка. Для них проще купить ОВГЗ и заработать на этом».

Учитывая это, эксперт считает, что банковская сфера, которая уже несколько лет подряд поражает рекордной доходностью, даже в условиях энергетического кризиса сохранит свои позиции.