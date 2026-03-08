Выезд за границу может повлиять на льготы и субсидии: что предлагает Кабмин

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 15055 о внесении изменений в статью 19 Закона «О Государственной пограничной службе Украины». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Что предполагает документ

Документ предусматривает предоставление Пенсионному фонду доступа к интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системе, содержащей данные о лицах, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу.

Законопроект предлагает расширить полномочия Государственной пограничной службы, возложив на нее обязанность предоставлять центральному органу исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере пенсионного обеспечения и учета лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, необходимые сведения о пересечении границы.

Речь идет, в частности, об информации граждан, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали или выезжали на временно оккупированные территории через контрольные пункты въезда-выезда.

Такие данные должны использоваться для реализации полномочий в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, а также при назначении субсидий, льгот, социальной помощи и других государственных выплат.