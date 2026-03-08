Multi от Минфин
8 марта 2026, 14:33 Читати українською

МВФ предупредил: подорожание энергии на 10% разгонит мировую инфляцию

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что повышение цен на энергоносители на 10%, которое продлится в течение года, может привести к увеличению мировой инфляции на 40 базисных пунктов. Об этом она сообщила в интервью Bloomberg TV, отметив, что мировая экономика продемонстрировала удивительную устойчивость, несмотря на многочисленные вызовы.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что повышение цен на энергоносители на 10%, которое продлится в течение года, может привести к увеличению мировой инфляции на 40 базисных пунктов.
Фото: Кристалина Георгиева

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят в МВФ

«Мировая экономика показала себя удивительно устойчивой. Несмотря на один шок за другим, рост составляет 3,3%. Но эта устойчивость снова испытывает серьезные испытания», — сказала Георгиева в кулуарах конференции «Азия в 2050 году», проходившей в Бангкоке.

Она также подчеркнула, что многие страны столкнулись с истощением резервов после предыдущих кризисов. Однако, по ее словам, азиатские экономики за последние два десятилетия значительно нарастили свои фискальные возможности и резервы.

По словам Георгиевой, МВФ ведет переговоры с некоторыми странами-членами о возможной помощи для поддержания платежного баланса, если неопределенность усилится. Фонд сейчас имеет программы с 50 странами и готов их расширять или запускать новые в случае необходимости.

Георгиева призвала политических лидеров внимательно следить за изменениями цен и валютных курсов, а также активно восстанавливать резервы в периоды экономического роста.

«Мой совет всем нашим членам: действуйте решительно, чтобы привести свои дела в порядок наилучшим образом в условиях возросшей неопределенности», — заключила глава МВФ.

Напомним

После того как США и Израиль начали бомбардировочную кампанию, на которую Иран ответил ракетными ударами по региону, движение танкеров через критически важный Ормузский пролив фактически остановилось.

Также было прекращено вывоз топлива из Персидского залива после начала конфликта. Это привело к росту цен на нефть, газ и уголь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
