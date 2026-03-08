Кабмин выделил 1,5 млрд гривен на жилье для ВПЛ

Кабинет министров принял решение направить 1,5 млрд. гривен субвенции на обустройство и приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как будут распределять средства

По ее словам, 1 млрд гривен предусмотрено на ремонт и переоборудование мест временного проживания для переселенцев. При этом 20% всех отремонтированных помещений должны быть доступны людям с инвалидностью и маломобильным группам населения.

Еще 500 млн грн планируют направить на покупку домов в сельской местности. Механизм приобретения такого жилья правительство должно утвердить в течение месяца после вступления в силу постановления.

Премьер отметила, что за счет этой субвенции также можно будет закупать строительные материалы и модульные дома для создания модульных городков в прифронтовых регионах.

Для прифронтовых областей предусмотрено финансирование в размере 100% на средства государственного бюджета. Для других регионов будет действовать софинансирование: 90% будут покрывать госбюджет, еще 10% — местные бюджеты.