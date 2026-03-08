Multi от Минфин
Трамп включил криптовалюты и блокчейн в Национальную стратегию кибербезопасности

Администрация Трампа впервые в истории США включила криптовалюты и блокчейн в Национальную стратегию кибербезопасности: документ прямо указывает на необходимость защиты этих технологий на государственном уровне. Об этом говорится в документе Белого дома.

Администрация Трампа впервые в истории США включила криптовалюты и блокчейн в Национальную стратегию кибербезопасности: документ прямо указывает на необходимость защиты этих технологий на государственном уровне.
Фото: Дональд Трамп

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Документ, опубликованный 6 марта, содержит формулировку: «Мы создадим защищенные технологии и цепочки поставок, которые обеспечат конфиденциальность пользователей на всех этапах — от разработки до развертывания, включая поддержку безопасности криптовалют и блокчейн-технологий».

Глава исследовательского подразделения Galaxy Digital Алекс Торн назвал это историческим прецедентом: ни одна предыдущая стратегия кибербезопасности США не упоминала крипту и блокчейн в подобном контексте.

Миксеры и приватные монеты под ударом

Однако Торн также обратил внимание на другой раздел стратегии — о намерении «уничтожить криминальную инфраструктуру и лишить ее финансовых выходов и убежищ». По его оценке, такая риторика вполне может стать обоснованием для давления на криптомиксеры, приватные монеты и нерегулируемые площадки для вывода средств. Иными словами, одним абзацем стратегия дает крипторынку поддержку, а другим — потенциальный инструмент для ограничений.

Квантовые вычисления: угроза воспринята всерьез

Основатель Castle Island Ventures Ник Картер, давно привлекающий внимание индустрии к угрозе квантовых вычислений для биткоина, выделил в документе раздел об ускорении модернизации федеральных информационных систем — в частности, о внедрении постквантовой криптографии и архитектуры нулевого доверия. «Похоже, они относятся к квантовым вычислениям серьезно», — написал Картер в соцсети X.

Дискуссия об угрозе квантовых вычислений для первой криптовалюты не утихает: в феврале Картер предупреждал, что крупные институциональные держатели биткоина могут потерять терпение в ожидании реакции разработчиков на этот вызов.

ИИ и кадровый резерв

Искусственный интеллект занял в документе центральное место: стратегия предусматривает защиту всего технологического стека ИИ, включая центры обработки данных, и поддержку инноваций в области его безопасности.

Трамп также особо подчеркнул важность подготовки нового поколения специалистов в сфере кибербезопасности — тех, кто будет «проектировать и развертывать передовые киберрешения». По словам президента, стратегия определяет приоритеты для сохранения лидерства США в киберпространстве.

Напомним

Национальную стратегию кибербезопасности США каждая новая администрация традиционно обновляет, отражая в ней приоритеты работы с развивающимися технологиями.

Нынешний документ впервые прямо закрепляет криптовалюты и блокчейн в перечне технологий, подлежащих государственной защите, — наряду с ИИ и постквантовой криптографией. Реакция отрасли показывает: участники рынка внимательно анализируют каждую формулировку в поисках сигналов о будущем регуляторном курсе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
