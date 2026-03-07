Девять тысяч бизнесов столкнулись с блокированием НДС в январе — Южанина

Количество плательщиков НДС в Украине в январе увеличилось почти на 1 тыс. плательщиков и по состоянию на 1 февраля составляет 249,8 тысячи: 225,8 тыс. — юридических лиц и 24 тыс. — ФОП. Об этом написала народный депутат Нина Южанина.

156 тыс. плательщиков (63% от общего количества) подали НН/РК на регистрацию в ЕРНН, при этом к прошлому месяцу уменьшились:

количество плательщиков — на 4%;

количество поданных НН/РК — на 13%;

сумма НДС в НН/РК — на 2%.

Блокировка НН/РК

В январе количество плательщиков, которым были заблокированы НН/РК, составляет 9,3 тыс. плательщиков или 6% к тем, кто подавал на регистрацию НН/РК, при этом к прошлому месяцу:

количество плательщиков — уменьшилось на 12%;

количество заблокированных НН/РК — уменьшилось на 22%;

заблокированная сумма НДС — выросла на 2%.

Следовательно, в среднем каждому из этих плательщиков в январе был заблокирован НДС на сумму 405 млн грн.

В январе 7,8 тыс. плательщиков (-21% к прошлому месяцу) подали объяснения и документы на разблокировку 46 тыс. НН/РК (-19% к прошлому месяцу) на сумму почти 2,9 млрд грн (-256 млн грн к прошлому месяцу).

Всего в январе было разблокировано комиссиями ГНС и по решениям судов ранее заблокировано почти 41 тыс. НН/РК (-36% к прошлому месяцу) на сумму НДС 2,6 млрд грн для почти 7 тыс. плательщиков (-32% к прошлому месяцу).