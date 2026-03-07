Напряженная ситуация на Ближнем Востоке приводит к резкому росту цен на топливо не только в Польше, что вынуждает многих водителей делать запасы. За перевозку горючего в несертифицированных емкостях предусмотрен штраф до 3000 злотых, а за превышение допустимого количества горючего — до 2000 злотых, пишет INSIDER.
За канистры — штраф до 3000 злотых: в Польше предупредили водителей, которые запасают топливо
Правила на АЗС
При проверках на заправках особое внимание обращают на тип тары, в которой перевозится горючее.
Канистры должны быть надлежащим образом сертифицированы — обычно они обозначены символом UN, выбитым на боковой или нижнейчасти емкости.
За перевозку горючего в несертифицированных емкостях предусмотрен штраф до 3000 злотых, а за превышение допустимого количества горючего — до 2000 злотых.
Регулируется не только транспортировка топлива, но и его хранение. Эти правила вытекают из нормативных актов пожарной сохранности.
