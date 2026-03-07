Европа — это не супермаркет: Брюссель усиливает контроль над китайским капиталом

Европейская комиссия представила свой долгожданный план развития промышленности, в котором говорится о «европейских преференциях», таким образом закрывающих Китаю доступ к европейскому государственному финансированию и закручивающих гайки на будущих инвестициях Пекина в Европейский союз, пишет Еuronews.

Причина решения

Этот шаг был предпринят после того, как 200 000 европейских рабочих мест были уничтожены в энергоемких отраслях промышленности и автомобильном секторе с 2024 года, а в этом десятилетии прогнозируется потеря 600 000 рабочих мест только в автомобилестроении, поскольку Китай наводняет Европу экспортом, строя при этом заводы, которые создают мало рабочих мест в регионах.

«Столкнувшись с беспрецедентной глобальной неопределенностью и недобросовестной конкуренцией, европейская промышленность может рассчитывать на положения этого закона, чтобы повысить спрос и гарантировать устойчивые цепочки поставок в стратегических секторах», — заявил комиссар ЕС по промышленности Стефан Сежурне, представляя долгожданный закон ЕС об ускорении промышленного развития (IAA).

Стратегия нацелена на три стратегических сектора: чистые технологии, автопроизводители и энергоемкие отрасли, такие как производство алюминия, стали и цемента.

Она вводит пороговые значения «Сделано в Европе», включая требование о доле в 70% для электромобилей, произведенных в ЕС -с заметными исключениями для большинства компонентов батарей — 25% для алюминия и 25% для цемента.

«Это создаст рабочие места, направив деньги налогоплательщиков в европейское производство, уменьшит нашу зависимость и укрепит нашу экономическую безопасность и суверенитет», — добавил Сежурне.

Ужесточение инвестиционных правил в Китае

Создание IAA стало свидетелем ожесточенной борьбы между странами-членами и департаментами Евркомиссии.

Блок скандинавских и балтийских стран предупредил, что новые правила могут подорвать инвестиции и ограничить доступ стран ЕС к иностранным технологиям, а Германия настаивает на расширении маркировки «Сделано в Европе», чтобы включить в нее товары и компоненты от партнеров-единомышленников. В то же время Франция заняла более протекционистскую позицию.

В итоге Еврокомиссия предложила распространить статус происхождения из ЕС на продукцию, поступающую от торговых партнеров, заключивших соглашения о свободной торговле, которые предусматривают взаимность, в частности, при заключении контрактов на государственные закупки.

«Мы будем рассматривать продукцию союзного происхождения, произведенную в третьих странах, с которыми у нас есть международные обязательства», — сказал представитель ЕК.

Это исключает Китай и США, у которых нет подобных соглашений с блоком, но может коснуться и более близких партнеров, таких как Канада, где политика «Покупай канадское» может вскоре распространиться на производителей ЕС.

«В предложении также говорится, что мы проверим позже, если эти страны не будут открыты для нас по тому же списку категорий технологий, даже когда они должны были это сделать», — добавил представитель ЕС.

К кому будут применяться новые условия

Новые условия также будут применяться к прямым иностранным инвестициям свыше 100 миллионов евро в аккумуляторы, электромобили, солнечные батареи и критически важное сырье — опять же, в центре внимания Китай.

«По сути, они приходят на европейскую землю, строят свои заводы, приезжают с тысячами китайских рабочих и управляют заводом самостоятельно с небольшой добавленной стоимостью», — сказал другой чиновник ЕС, объясняя решение Комиссии ограничить доступ на свой рынок.

Отныне, если инвестор приезжает из страны, занимающей 40% мирового рынка в определенном секторе, 50% должны будут приходиться на работников из ЕС. Будут действовать и другие условия, например, иностранное участие не должно превышать 49%; совместные предприятия с европейскими компаниями; передача технологий; 1% глобальной выручки компании, направляемой на исследования и разработки в ЕС; и 30% производства, осуществляемого в странах блока.

«Европа — это не супермаркет, — сказал тот же чиновник ЕС, — она должна быть фабрикой».