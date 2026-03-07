Multi от Минфин
7 марта 2026, 14:37 Читати українською

Женщины возглавляют более трети новых компаний — Опендатабот

12,7 тысяч новых компаний возглавили женщины в прошлом году в Украине по данным Единого государственного реестра. Сейчас более чем в трети новых украинских компаний директора — женщины. Это почти столько же, сколько и до начала полномасштабной войны. Об этом говорится в данных Опендатабота.

12,7 тысяч новых компаний возглавили женщины в прошлом году в Украине по данным Единого государственного реестра.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

12 757 новых компаний возглавили женщины в 2025 году. Сейчас на женщин-директоров приходится 34% от общего количества вновь компаний. Это почти столько же, сколько до начала полномасштабной войны.

Где больше новых компаний с директорами женщинами

Больше новых компаний с директором женщиной традиционно регистрируют в столице — 12 290 бизнесов. Далее следуют Львовщина (3154 компании), Днепропетровщина (2989), Киевщина (2399) и Одесщина (2391).

Впрочем, если посмотреть на долю женщин среди руководителей новых компаний, то лидирует Николаевщина: 42% вновь компаний там возглавляют женщины. Высокие показатели в Черниговской (38%), Запорожской (37%), Кировоградской (37%) и Закарпатской (36%) областях.

Наименьшая доля женщин-директоров во Львовской (30%), Ивано-Франковской (30%), Хмельницкой (32%), Житомирской и Ровенской областях (по 33%).

Несмотря на это, количество новых компаний под руководством женщин значительно выросло за год в Ивано-Франковской области (+26,5%), Николаевщине (+23,9%) и Волыни (+20,1%).

В какой сфере работают

Чаще всего женщины выбирают для своих вновь компаний сферу оптовой торговли — 5 429 бизнесов, или 15% от общего количества. Далее — общественные организации, недвижимость, ИТ и строительство зданий.

Наибольшая доля женщин-директоров среди всех новых компаний, не только открывающих женщин — в турагентствах: 61%. Более половины новых бизнесов под руководством женщин также в сфере творчества и искусства, трудоустройства, HoReCa и в государственном управлении и обороне.

В то же время, есть отрасли, где женщины до сих пор представлены минимально. Среди новых охранных компаний всего 7% возглавляют женщины. Низкая доля также в финансовых услугах и страховании, металлургии, телекоммуникациях и строительстве инженерных сооружений.

Отметим, что именно в некоторых «традиционно мужских» отраслях зафиксирован самый быстрый рост. Увеличилось количество женщин-директоров в производстве компьютеров (+76%), в ИТ (+72%) и в производстве машин (+44%).

В целом среди почти 1,5 млн компаний, зарегистрированных в Украине, женщины возглавляют 32% из них — 455 298 компаний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
