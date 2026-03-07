Multi от Минфин
українська
7 марта 2026, 13:24 Читати українською

Германия усиливает налоговую прозрачность. Что это значит для Украины

6 марта 2026 года Bundesrat поддержал изменение постановления о международном обмене налоговой информацией. Теперь в список стран, с которыми Германия автоматически обменивается отчётами крупных компаний, включена Украина. Об этом написал немецкий предприниматель, аккредитованный лектор и эксперт по карьерному развитию, созданию бизнеса Михаил Удлис.

6 марта 2026 года Bundesrat поддержал изменение постановления о международном обмене налоговой информацией.

О чем идет речь

Речь идет о поправке «Achte Verordnung zur Änderung der CbCR-Ausdehnungsverordnung».

Что это за обмен

Крупные международные корпорации обязаны подавать специальные Country by Country Reports.

В этих отчетах по каждой стране показывают:
  • сколько компания заработала
  • сколько налогов заплатила сколько сотрудников работает
  • какие финансовые показатели у бизнеса.

В Германии такие отчеты подаются по § 138a Abgabenordnung.

Что это означает для Украины

Теперь налоговые органы Украины и Германии смогут обмениваться данными о деятельности международных компаний.

Например: Если большая международная компания имеет офис или производство в Украине продаёт услуги в Германии: а прибыль показывает, например, в другой стране то налоговые органы смогут увидеть где реально создаётся прибыль и где должны платиться налоги.

Если международная IT-компания работает с украинскими разработчиками, имеет обороты в ЕС и платит налоги в Германии, то данные о структуре бизнеса и доходах могут автоматически передаваться между налоговыми органами.

Это решение касается только крупных транснациональных компаний.

Кто еще в списке

Кроме Украины, в обновленный перечень входят:

  • Сербия
  • Сингапур
  • Таиланд
  • Турция
  • Венгрия
  • ОАЭ
  • Вьетнам и ряд других стран.

Зачем это делается

Главная цель системы:

  • бороться с выводом прибыли в налоговые гавани
  • уменьшить агрессивное налоговое планирование
  • повысить прозрачность международного бизнеса.

Когда заработает

Постановление вступит в силу на следующий день после публикации в Bundesgesetzblatt.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
