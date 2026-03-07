6 марта 2026 года Bundesrat поддержал изменение постановления о международном обмене налоговой информацией. Теперь в список стран, с которыми Германия автоматически обменивается отчётами крупных компаний, включена Украина. Об этом написал немецкий предприниматель, аккредитованный лектор и эксперт по карьерному развитию, созданию бизнеса Михаил Удлис.
Германия усиливает налоговую прозрачность. Что это значит для Украины
О чем идет речь
Речь идет о поправке «Achte Verordnung zur Änderung der CbCR-Ausdehnungsverordnung».
Что это за обмен
Крупные международные корпорации обязаны подавать специальные Country by Country Reports.
- сколько компания заработала
- сколько налогов заплатила сколько сотрудников работает
- какие финансовые показатели у бизнеса.
В Германии такие отчеты подаются по § 138a Abgabenordnung.
Что это означает для Украины
Теперь налоговые органы Украины и Германии смогут обмениваться данными о деятельности международных компаний.
Например: Если большая международная компания имеет офис или производство в Украине продаёт услуги в Германии: а прибыль показывает, например, в другой стране то налоговые органы смогут увидеть где реально создаётся прибыль и где должны платиться налоги.
Если международная IT-компания работает с украинскими разработчиками, имеет обороты в ЕС и платит налоги в Германии, то данные о структуре бизнеса и доходах могут автоматически передаваться между налоговыми органами.
Кто еще в списке
Кроме Украины, в обновленный перечень входят:
- Сербия
- Сингапур
- Таиланд
- Турция
- Венгрия
- ОАЭ
- Вьетнам и ряд других стран.
Зачем это делается
Главная цель системы:
- бороться с выводом прибыли в налоговые гавани
- уменьшить агрессивное налоговое планирование
- повысить прозрачность международного бизнеса.
Когда заработает
Постановление вступит в силу на следующий день после публикации в Bundesgesetzblatt.
