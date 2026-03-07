Логистический коллапс: покупатели отказываются от золота из Дубая, трейдеры снижают цены

Золото предлагают со значительной скидкой в Дубае, поскольку из-за войны на Ближнем Востоке отменяются авиарейсы, что затрудняет вывоз золота из ОАЭ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отказ от золота

Многие покупатели стали отказываться от новых заказов из-за отсутствия гарантий быстрой доставки и высоких транспортных и страховых расходов. Однако трейдеры не хотят платить за хранение драгметалла, и теперь предлагают скидки до $30 за унцию по сравнению с мировым бенчмарком в Лондоне, как сообщили собеседники издания.

Как пишет агентство, ОАЭ и Дубай в частности — это важный центр переработки и экспорта золота в Азию, а также канал для поставок из Швейцарии, Великобритании и ряда африканских стран. Только в 2024 году страна импортировала 1392 тонны золота на сумму более $100 млрд.

Читайте также: Война на Ближнем Востоке парализовала глобальную торговлю золотом

Золото обычно перевозится в грузовых отсеках пассажирских самолетов. Однако сейчас воздушное пространство ОАЭ частично закрыто из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана. При этом сухопутная транспортировка в аэропорты соседних Саудовской Аравии и Омана также несет с собой риски и сложности, особенно при пересечении границ.

Индия ждет слитки

«Несколько грузовых перевозок были задержаны или оказались заблокированы, что привело к краткосрочному дефициту физического золота в Индии», — рассказала руководитель отдела исследований в Augmont Enterprises сказала Рениша Чайнани. Индия — главный потребитель золота из Дубая, однако сейчас страна может подождать. Ее запасы в целом достаточны, а краткосрочный спрос относительно невелик, оценил главный консультант по Южной Азии в Metals Focus Чираг Шет. «Но если это затянется на несколько месяцев, то возникнут проблемы», — предупреждает он.

Крупнейший в Индии завод по переработке драгоценных металлов, MMTC-PAMP, получает около 10% своего сплава доре (полуочищенные золотые слитки) с рудника на Ближнем Востоке, но сейчас поставки нарушены, сообщил генеральный директор предприятия Самит Гуха. По его словам, для новых контрактов, поставляемых из других регионов, логистические издержки выросли на 60−70% с начала войны.

Спотовая цена на золото выросла почти на 20% с начала года и превысила $5000 за унцию. Также наблюдаются признаки того, что аффинажные предприятия сталкиваются с трудностями в поставках полуочищенных золотых слитков, обычно отливаемых на месте добычи.