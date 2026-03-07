В Дубае запретили деятельность криптобиржи KuCoin

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) обязало криптобиржу KuCoin , а также аффилированных лиц прекратить предоставление услуг в стране. Площадка не имеет лицензии, говорится в сообщении управления.

Кто попал под запрет

Под запрет попали следующие контрагенты: Phoenixfin Pte Ltd, MEK Global Limited, Peken Global Limited и Kucoin Exchange EU GmbH. Все они работают под брендом KuCoin, заявили в VARA.

Также в управлении подчеркнули, что сотрудничество с нелицензированными поставщиками услуг, не соблюдающими правила VARA, чревато рисками — как финансовыми, так и юридическими.

Что запретили

Компания запрещает предлагать свои услуги и продукты в секторе виртуальных активов, а также продвигать их в Дубае или среди резидентов эмирата. Проверить статус контрагента можно на официальном сайте регулятора.

Напомним

Ранее KuCoin столкнулась с аналогичным обвинением в США. Компания-оператор платформы согласилась урегулировать дело, выплатив $300 млн.