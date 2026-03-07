BlackRock ограничила вывод средств из флагманского фонда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 марта 2026, 13:10 Читати українською

BlackRock ограничила вывод средств из флагманского фонда

Акции крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock обвалились в пятницу на 7,2%, после того, как она впервые ограничила вывод средств из одного из ключевых фондов частного кредитования. Для бумаг BlackRock это стало худшим днем с 4 апреля, пишет CNBC.

Акции крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock обвалились в пятницу на 7,2%, после того, как она впервые ограничила вывод средств из одного из ключевых фондов частного кредитования.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как отреагировали акции

Котировки управляющих альтернативными активами, включая KKR & Co. и Ares Management, также резко подешевели.

Фонд HPS Corporate Lending Fund, который является компанией по развитию бизнеса и не торгуется на публичной бирже, заявил в пятницу, что выкупит в этом квартале до 5% своих акций — это минимальный объем, который он обязался выкупать в каждом квартале, сообщила The Wall Street Journal.

Решение привлекло внимание рынка, поскольку акционеры запросили вывод 9,3% бумаг фонда, говорится в письме BlackRock, направленном инвесторам в пятницу.

По данным WSJ, это первый случай за четырехлетнюю историю фонда, когда заявки на погашение превысили 5%. Розничные инвесторы все чаще просят вернуть вложенные средствана на фоне усиления опасений вокруг рынка частного кредитования, объясняет Reuters.

По расчетам Bloomberg, общая стоимость акций, запрошенных инвесторами, составила бы около $1,2 млрд, однако они получат обратно примерно $620 млн — столько средств фонд имел на конец года.

«Это должно стать предупреждающим сигналом для отрасли и регуляторов о рисках, связанных с неликвидными фондами для розничных инвесторов», — сказал Reuters старший аналитик по акциям Morningstar Греггори Уоррен.

На этой неделе растущий поток заявок на вывод средств вынудил конкурирующий фонд от Blackstone объемом $82 млрд повысить обычный лимит выкупа долей с 5% до 7%. При этом сама компания и ее сотрудники вложили $400 млн, чтобы удовлетворить все заявки инвесторов.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 53 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами