BlackRock ограничила вывод средств из флагманского фонда

Акции крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock обвалились в пятницу на 7,2%, после того, как она впервые ограничила вывод средств из одного из ключевых фондов частного кредитования. Для бумаг BlackRock это стало худшим днем с 4 апреля, пишет CNBC.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как отреагировали акции

Котировки управляющих альтернативными активами, включая KKR & Co. и Ares Management, также резко подешевели.

Фонд HPS Corporate Lending Fund, который является компанией по развитию бизнеса и не торгуется на публичной бирже, заявил в пятницу, что выкупит в этом квартале до 5% своих акций — это минимальный объем, который он обязался выкупать в каждом квартале, сообщила The Wall Street Journal.

Решение привлекло внимание рынка, поскольку акционеры запросили вывод 9,3% бумаг фонда, говорится в письме BlackRock, направленном инвесторам в пятницу.

По данным WSJ, это первый случай за четырехлетнюю историю фонда, когда заявки на погашение превысили 5%. Розничные инвесторы все чаще просят вернуть вложенные средствана на фоне усиления опасений вокруг рынка частного кредитования, объясняет Reuters.

По расчетам Bloomberg, общая стоимость акций, запрошенных инвесторами, составила бы около $1,2 млрд, однако они получат обратно примерно $620 млн — столько средств фонд имел на конец года.

«Это должно стать предупреждающим сигналом для отрасли и регуляторов о рисках, связанных с неликвидными фондами для розничных инвесторов», — сказал Reuters старший аналитик по акциям Morningstar Греггори Уоррен.

На этой неделе растущий поток заявок на вывод средств вынудил конкурирующий фонд от Blackstone объемом $82 млрд повысить обычный лимит выкупа долей с 5% до 7%. При этом сама компания и ее сотрудники вложили $400 млн, чтобы удовлетворить все заявки инвесторов.