НБУ оштрафовал Аккордбанк на 3 миллиона за нарушение финмона

Нацбанк за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, предотвращение отмывания средств, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ) в феврале 2026 года оштрафовал Аккордбанк и три небанковских финансовых учреждения на общую сумму 12,5 млн грн, и говорится в сообщении.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

За что наложили штрафы

Согласно публикации на сайте регулятора, Аккордбанк оштрафован на 3 млн грн за нарушение требований по надлежащей проверке клиентов и применению риск-ориентированного подхода.

ООО «Фард стандарт» оштрафовано на 9,02 млн грн за невыполнение требований по надлежащей организации и проведению первичного финансового мониторинга, что привело к нарушениям в части риск-ориентированного подхода, внутренних документов и процедур, надлежащей проверки клиентов и внутренней проверки, а также отдельных требований по уведомлению уполномоченного органа (в том числе, в случае расторжения) результатам внутренней проверки.

ООО «ФК «Энерджи капитал» оштрафовано на 392,7 тыс. грн за нарушение в сфере НДП/ФТ, в частности, из-за ненадлежащего выполнения требований по внутренним документам по финмониторингу, риск-ориентированному подходу, проверке и верификации клиентов и хранению документов, а также из-за неполного предоставления информации по запросам НБУ и нарушению порядка формирования отдельных показателей по показателям и проверке сроков формирования отдельных показателей.

ООО «ФК Магнат» оштрафовано на 85 тыс. грн за необеспечение выявления и регистрации финансовой операции, подлежащей финмониторингу, и неуведомление уполномоченного органа о пороговой финансовой операции.