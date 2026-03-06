Курсы НБУ на понедельник: после рекордного роста доллар подешевел на 8 копеек, евро — на 36 копеек

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 43,73 грн. Это на 8 копеек меньше, чем в пятницу 6 марта (43,81 грн), когда доллар поднялся до нового исторического максимума.

Регулятор установил курс евро на понедельник на отметке — 50,54 грн, что на 36 копеек меньше, чем в пятницу (50,90). Исторический максимум евро: 51,26 гн (18.02.26).

