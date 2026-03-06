К закрытию межбанка в пятницу, 6 марта, курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Доллар на межбанке подорожал, евро — подешевел
|
Открытие 6 марта
|
Закрытие 6 марта
|
Изменения
|
43,59/43,62
|
43,68/43,71
|
9/9
|
50,64/50,65
|
50,55/50,57
|
9/8
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,50−44,01 грн. Евро покупают за 50,40 грн, а продают за 51,14 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,82−43,98, евро — 51,00−51,20 грн.
